Макрона і Клінтон атакували одні і ті ж хакери з Росії - The Guardian

Експерти помітили ознаки того, що зловмисники націлилися на партію Ангели Меркель.

Експерти помітили, що кібератаки проти Макрона і Клінтон здійснила одна і та ж група хакерів, пов'язаних з ГРУ.

Хакери, які стоять запереможця на виборах у Франції Еммануеля Макрона, пов'язані з тими ж російськими групами, яких звинувачують у кібератаках проти Демократичної партії США.

Про це сьогодні пише The Guardian, повідомляє "Українська правда".

"Американська компанія Flashpoint і японська Trend Micro опублікували дані розвідки, які припускають, що хакерська група, відома під назвами Advanced Persistent Threat 28 (APT 28), Fancy Bear і Pawn Storm, несе відповідальність за атаку. Ця група пов'язана з російською військовою розвідкою", - пише видання.

Зауважується, що у групи хакерів наявні високі технічні можливості. Однак, експерти вказують, що вона використала простий, але ефективний спосіб проникнення під назвою "фішинг". Суть методу передбачає створення фейкових сторінок входу на сайти, щоб жертви самі таким чином передавати хакерам особисті дані і паролі.

Експерт Flashpoint Віталій Кремез пояснив, що для вторгнення на сервери Демократичної партії хакери APT 28 використали фальшиву сторінку, адреса якої була схожа на адресу сторінки авторизації у системі Google ("myaccount.google.com-changepasswordmyaccount-idx8jxcn4ufdmncudd.gq"). Минулого місяця російські хакери створили також фальшиві сторінки, які імітують сайт руху Макрона "Вперед!".

Японська компанія Trend Micro теж підтверджує, що російська група хакерів використовувала фальшиві сторінки Google і партії Макрона. Повідомляється також, що ця організація зареєструвала доменні імена Християнсько-демократичного союзу Німеччини.

Тим часом, у Франції назвали результат остаточного підрахунку голосів на виборах президента. Згідно з ними, кандидатуру Макрона підтримали вдвічі більше виборців, ніж кандидатуру Марін Ле Пен.

Більше про переможця на виборах у Франції читайте в статті DT.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".