Макрон виступив з переможною промовою

Перемігший кандидат пообіцяв захищати інтереси Франції.

Макрон виступив перед французами

Еммануель Макрон, який набрав 65,9% голосів на президентських виборах у Франції, виступив перед виборцями з переможною промовою після оприлюднення результатів екзит-полів.

"Я буду захищати Францію, її інтереси, її імідж. Це зобов'язання, яке я беру перед вами", - сказав лідер центристського руху "Вперед!"

Макрон звернувся до Марін Ле Пен і сказав, що буде поважати кожен голос, відданий виборцями кандидату від "Народного Фронту".

"Французи і француженки, я хочу привітати Франсуа Олланда, який працював для нашої країни. Я буду боротися з усіх сил з поділом, яке підриває наші сили. Саме таким чином ми можемо наділити французький народ можливостями, що Франція повинна їм. Давайте любити Францію. Протягом наступних п'яти років я буду зі смиренням, самовідданістю і рішучістю служити від вашого імені. Хай живе республіка! Хай живе Франція!", - звернувся Макрон до виборців.

Він також заявив, що Франція продовжить разом з іншими країнами, боротьбу з міжнародним тероризмом.

Еммануель Макрон здобув перемогу в другому турі президентських виборів у Франції за даними екзит-полів. За даними опитувань, за Макрона проголосували від 65,5 до 66,1% прийшли на дільниці французів. За лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен проголосували від 33,9 до 34,5% виборців.

7 травня пройшов другий тур виборів президента Франції, в якому змагалися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон і Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.