Макрон веде переговори з поміркованими Республіканцями щодо співпраці на парламентських виборах

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Головним завданням партії Макрона є отримання стійкої більшості в парламенті.

Макрон спробує об'єднати в парламенті помірних соціалістів і консерваторів Facebook/Emmanuel Macron

Партія новообраного президента Франціїведе переговори з поміркованими представниками Республіканської партії для співпраці на парламентських виборах. У штабі Макрона заявляють, що частина консервативних політиків готові реалізовувати програму нового президента, проте не хочуть переходити в партію, повідомляє Reuters

Напередодні Макрон презентував виборчі списки від своєї партії, в якій є достатня кількість соціалістів. При цьому президент розраховує і на помірне крило правого сегмента, оскільки його економічна програма знаходиться ближче до них.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента, в якому змагалися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації новообраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Більше про переможця на виборах у Франції читайте в матеріалі DT.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".