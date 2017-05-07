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Макрон та Ле Пен проголосували на виборах президента Франції

7 травня в 13:16

Марін Ле Пен проголосувала в місті Енен-Бомон, в той час як Макрон віддав свій голос в курортному містечку Ле Туке.

Макрон Ле Пен Макрон
Макрон та Ле Пен вже проголосували на виборах французького президента
Кандидати в президенти Франції Еммануель Макрон та Марін Ле Пен проголосували на своїх виборчих дільницях, повідомляє BFM TV.

Відзначається, що екс-лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен проголосувала в місті Енен-Бомон (департамент Па-де-Кале).

У свою чергу, Еммануель Макрон проглосовал в курортному місті Ле Туке, в Па-де-Кале. Макрон прибув на голосування в супроводі своєї дружини, Бріджит Макрон.

Свій голос у другому турі виборів президента Франції також вже віддав чинний президент Франсуа Олланд.

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Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, проходить другий тур виборів президента Франції, в якому змагаються незалежний центрист Еммануель Макрон та ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон та Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.

Детальніше про головних кандидатів на посаду президента Франції читайте в статті Оксани Митрофанової "Лідери й аутсайдери перегонів на Єлисейських полях. Президентські вибори у Франції. Наслідки для України" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Макрон президент Франція
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