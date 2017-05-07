Макрон та Ле Пен проголосували на виборах президента Франції

Марін Ле Пен проголосувала в місті Енен-Бомон, в той час як Макрон віддав свій голос в курортному містечку Ле Туке.
Відзначається, що екс-лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен проголосувала в місті Енен-Бомон (департамент Па-де-Кале).
У свою чергу, Еммануель Макрон проглосовал в курортному місті Ле Туке, в Па-де-Кале. Макрон прибув на голосування в супроводі своєї дружини, Бріджит Макрон.
Свій голос у другому турі виборів президента Франції також вже віддав чинний президент Франсуа Олланд.
#Internacionales | Emmanuel Macron vota en medio de una gran expectación popular https://t.co/HKBtsQrmUS pic.twitter.com/bqLGqiUPSa— Globovisión (@globovision) 7 травня 2017 р.
Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, проходить другий тур виборів президента Франції, в якому змагаються незалежний центрист Еммануель Макрон та ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.
У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон та Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.
Детальніше про головних кандидатів на посаду президента Франції читайте в статті Оксани Митрофанової "Лідери й аутсайдери перегонів на Єлисейських полях. Президентські вибори у Франції. Наслідки для України" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA