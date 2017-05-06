Макрон проти Ле Пен: що важливо знати про кандидатів у президенти Франції

7 травня відбудеться другий тур виборів президента Франції. DT.UA підібрав основні обіцянки кандидатів.
Євросоюз і НАТО
Макрон був одним з найбільш еврооптимістичних кандидатів на виборах Франції від самого початку виборчої кампанії. Він багато в чому підтримує європейських лідерів, таких як Ангела Меркель, Дональд Туск і Жан-Клод Юнкер. Європейські лідери, у свою чергу, відповідають взаємністю, привітавши кандидата з перемогою в першому турі і побажавши йому успіхів у подальшій боротьбі.
Не останню роль у ставленні європейських лідерів до Макрона відіграє позиція його суперниці Марін Ле Пен, яка бачиться кошмаром для Європи і можливою дезінтеграцією для ЄС. Ле Пен з самого початку своєї кампанії стверджувала про необхідність покинути Євросоюз, однак пізніше її риторика пом'якшилася. У разі свого обрання Ле Пен обіцяє негайно зупинити дію Шенгену, заборонити імміграцію, а також запустити референдуми про вихід із єврозони і Євросоюзу в цілому. Незважаючи на те, що соціологія показує переконливий провал цих референдумів, немає сумніву, що відносини Парижа і Брюсселя при президентстві Ле Пен будуть на своєму мінімумі.
Ставлення до НАТО і трансатлантичного партнерства є набагато більш складним питанням. Обидва кандидати є противниками зони вільної торгівлі з США, яку раніше хотів прийняти ЄС. Макрон досить рідко висловлювався на теми оборони, проте він згадував необхідність колективної безпеки, а також запевняв Терезу Мей і Ангелу Меркель у своїй прихильності співробітництва країн з питань безпеки. Висловлювався Макрон і про необхідність посилення інформаційної і кібербезпеки, сам неодноразово ставши жертвою російських кібератак.
Ле Пен ж виступає за перегляд своїх угод з НАТО, аж до виходу з союзу. В цьому питанні ультраправий кандидат буде намагатися апелювати до протестного електорату, який голосував за Жана-Люка Меланшона. Останній також виступав за вихід країни з НАТО.
Внутрішня політика і економіка
У внутрішній політиці головний фронт між кандидатами проходить по двох головних питаннях: міграція і економіка. У міграційному питанні кандидати представляють полярні варіанти. Макрон є прихильником продовження прийняття біженців, відмови від нових міграційних обмежень і лояльної політики щодо меншин. При цьому Макрон відзначає необхідність посилення відповідальності за нелегальну міграцію, а також є прихильником депортації порушників. В цілому і тут політика центриста перетинається з діями німецького канцлера.
Ле Пен же висловлюється за повну заборону імміграції, суворі правила і обмеження для національних меншин, а також відмову від квотної системи прийняття біженців. Не менш важливим для Ле Пен є і соціальний популізм в економічній сфері. Кандидат пропонує підняти зарплату на 200 євро, зменшити пенсійний вік до 60 років і збільшити пенсії. Крім того, Ле Пен обіцяє зменшити ціни на комунальні послуги і зменшити податок на бензин. Також політик обіцяє зменшити з 33% до 15% та 20% податок для малих і середніх компаній. Шукати кошти на всі ці програми Ле Пен планує через підняття до 46% податку на прибуток для великих компаній, а також збільшення "податку на розкіш".
Макрон пропонує зменшення державного бюджету і скорочення частки держави у ВВП. За словами Макрона, вже до кінця першого року він зможе зменшити частку держвидатків від ВВП на 3% до 52%. Також Макрон планує зменшити податок на прибуток з 33% до 25%, а також переглянути трудовий кодекс і дати можливість домовлятися співробітникам і роботодавцям на більше ніж 35-годинний робочий тиждень (не скасовуючи його).
Зовнішня політика і Україна
Зовнішньополітичні орієнтири Макрона, якого називають "французьким Обамою", виглядають досить туманно. Кандидат є глобалістом, прихильником розвитку світової торгівлі, а також прихильником міжнародного права. При цьому Макрон досить мало висловлювався з таких питань, як Україна, Близький Схід або Китай. Тим не менш, Макрон згадував, що він є прихильником Мінських угод і засуджує російську агресію в Україні. Однак Макрон не виключає і діалогу з Росією, хоча і з позиції необхідності виконання Мінських угод. В цьому його підхід мало чим відрізняється від підходу Франсуа Олланда.
Ле Пен викривали в отриманні кредиту від російського банку, а сама вона неодноразово відвідувала Москву і зустрічалася з Путіним. Також ультраправа кандидатка говорила про російський Крим, необхідність припинення санкцій щодо Росії і спільну боротьбу з Путіним проти глобалістів. Крім проросійської спрямованості, Ле Пен також є прихильницею політики Дональда Трампа, хоча після ударів Трампа по Сирії її симпатія охолола, а в самому Білому домі кажуть, що не підтримують Ле Пен в її боротьбі за посаду президента.
Краще всього про кандидатів говорить їх висвітлення в російських ЗМІ. На тлі помірної підтримки Ле Пен (підтримка Фійона була значно відчутнішою), Макрон зображується недосвідченим упередженим представником еліт, який тягне за собою шлейф скандалів."Перемога Макрона і поразка основних партій: головне з першого туру французьких виборів".
Детальніше про головних кандидатів на посаду президента Франції читайте в статті Оксани Митрофанової "Президентські вибори у Франції. Наслідки для України" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA