Макрон проти Ле Пен: що важливо знати про кандидатів у президенти Франції

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7 травня відбудеться другий тур виборів президента Франції. DT.UA підібрав основні обіцянки кандидатів.

Макрон і Ле Пен є яскравими протилежностями, незважаючи на відхід від поділу на «лівих» і «правих»

Незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа Марін Ле Пен 7 травня зіткнуться у другому турі виборів президента Франції. Незважаючи на високі рейтинги Макрона, у Ле Пен є кілька козирів, які залишають її все ще вірогідним кандидатом на перемогу.підібрав найважливіше по позиціях обох кандидатів.

Євросоюз і НАТО

Макрон був одним з найбільш еврооптимістичних кандидатів на виборах Франції від самого початку виборчої кампанії. Він багато в чому підтримує європейських лідерів, таких як Ангела Меркель, Дональд Туск і Жан-Клод Юнкер. Європейські лідери, у свою чергу, відповідають взаємністю, привітавши кандидата з перемогою в першому турі і побажавши йому успіхів у подальшій боротьбі.

Не останню роль у ставленні європейських лідерів до Макрона відіграє позиція його суперниці Марін Ле Пен, яка бачиться кошмаром для Європи і можливою дезінтеграцією для ЄС. Ле Пен з самого початку своєї кампанії стверджувала про необхідність покинути Євросоюз, однак пізніше її риторика пом'якшилася. У разі свого обрання Ле Пен обіцяє негайно зупинити дію Шенгену, заборонити імміграцію, а також запустити референдуми про вихід із єврозони і Євросоюзу в цілому. Незважаючи на те, що соціологія показує переконливий провал цих референдумів, немає сумніву, що відносини Парижа і Брюсселя при президентстві Ле Пен будуть на своєму мінімумі.

Ставлення до НАТО і трансатлантичного партнерства є набагато більш складним питанням. Обидва кандидати є противниками зони вільної торгівлі з США, яку раніше хотів прийняти ЄС. Макрон досить рідко висловлювався на теми оборони, проте він згадував необхідність колективної безпеки, а також запевняв Терезу Мей і Ангелу Меркель у своїй прихильності співробітництва країн з питань безпеки. Висловлювався Макрон і про необхідність посилення інформаційної і кібербезпеки, сам неодноразово ставши жертвою російських кібератак.

Ле Пен ж виступає за перегляд своїх угод з НАТО, аж до виходу з союзу. В цьому питанні ультраправий кандидат буде намагатися апелювати до протестного електорату, який голосував за Жана-Люка Меланшона. Останній також виступав за вихід країни з НАТО.

Внутрішня політика і економіка

У внутрішній політиці головний фронт між кандидатами проходить по двох головних питаннях: міграція і економіка. У міграційному питанні кандидати представляють полярні варіанти. Макрон є прихильником продовження прийняття біженців, відмови від нових міграційних обмежень і лояльної політики щодо меншин. При цьому Макрон відзначає необхідність посилення відповідальності за нелегальну міграцію, а також є прихильником депортації порушників. В цілому і тут політика центриста перетинається з діями німецького канцлера.

Ле Пен же висловлюється за повну заборону імміграції, суворі правила і обмеження для національних меншин, а також відмову від квотної системи прийняття біженців. Не менш важливим для Ле Пен є і соціальний популізм в економічній сфері. Кандидат пропонує підняти зарплату на 200 євро, зменшити пенсійний вік до 60 років і збільшити пенсії. Крім того, Ле Пен обіцяє зменшити ціни на комунальні послуги і зменшити податок на бензин. Також політик обіцяє зменшити з 33% до 15% та 20% податок для малих і середніх компаній. Шукати кошти на всі ці програми Ле Пен планує через підняття до 46% податку на прибуток для великих компаній, а також збільшення "податку на розкіш".

Макрон пропонує зменшення державного бюджету і скорочення частки держави у ВВП. За словами Макрона, вже до кінця першого року він зможе зменшити частку держвидатків від ВВП на 3% до 52%. Також Макрон планує зменшити податок на прибуток з 33% до 25%, а також переглянути трудовий кодекс і дати можливість домовлятися співробітникам і роботодавцям на більше ніж 35-годинний робочий тиждень (не скасовуючи його).

Зовнішня політика і Україна

Зовнішньополітичні орієнтири Макрона, якого називають "французьким Обамою", виглядають досить туманно. Кандидат є глобалістом, прихильником розвитку світової торгівлі, а також прихильником міжнародного права. При цьому Макрон досить мало висловлювався з таких питань, як Україна, Близький Схід або Китай. Тим не менш, Макрон згадував, що він є прихильником Мінських угод і засуджує російську агресію в Україні. Однак Макрон не виключає і діалогу з Росією, хоча і з позиції необхідності виконання Мінських угод. В цьому його підхід мало чим відрізняється від підходу Франсуа Олланда.

Ле Пен викривали в отриманні кредиту від російського банку, а сама вона неодноразово відвідувала Москву і зустрічалася з Путіним. Також ультраправа кандидатка говорила про російський Крим, необхідність припинення санкцій щодо Росії і спільну боротьбу з Путіним проти глобалістів. Крім проросійської спрямованості, Ле Пен також є прихильницею політики Дональда Трампа, хоча після ударів Трампа по Сирії її симпатія охолола, а в самому Білому домі кажуть, що не підтримують Ле Пен в її боротьбі за посаду президента.

Краще всього про кандидатів говорить їх висвітлення в російських ЗМІ. На тлі помірної підтримки Ле Пен (підтримка Фійона була значно відчутнішою), Макрон зображується недосвідченим упередженим представником еліт, який тягне за собою шлейф скандалів.

Детальніше про головних кандидатів на посаду президента Франції читайте в статті Оксани Митрофанової "Президентські вибори у Франції. Наслідки для України" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".