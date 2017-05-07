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Макрон переміг на заморських територіях Франції – ЗМІ

7 травня в 17:51

До заморських територій Франції належать, зокрема, Гваделупа, Мартиніка та Гвіана.

Макрон дебаты
За Макрона проголосували більшість жителів заморських територій Франції
Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон набрав більшість голосів у другому турі президентських виборів за підсумками голосування на заморських територіях країни, що відбулось 6 травня.

Як повідомляє бельгійський канал RTBF, Макрон став безумовним лідером на територіях, які вже проголосували (тобто – Гваделупа, Мартиніка та Гвіана).

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Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, проходить другий тур виборів президента Франції, в якому змагаються незалежний центрист Еммануель Макрон та ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон та Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.

Детальніше про кандидатів у президенти Франції читайте в матеріалі DT.UA "Макрон проти Ле Пен: що важливо знати про кандидатів у президенти Франції".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Макрон Франція президент
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