Макрон перемагає за результатами екзит-полів

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За нього проголосували 65,5% французів, які прийшли на ділянки.

Макрон перемагає на виборах президента Wikimedia commons

Еммануель Макрон здобув перемогу в другому турі президентських виборів у Франції за даними екзит-полів, результати яких BBC опублікувала у своєму Тwitter.

За даними опитувань, за Макрона проголосували від 65,5 до 66,1% прийшли на дільниці французів.

За лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен проголосували від 33,9 до 34,5% виборців.





Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, проходить другий тур виборів президента Франції, в якому змагаються незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон і Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.

Детальніше про кандидатів у президенти Франції читайте в матеріалі ZN.UA "Макрон проти Ле Пен: що важливо знати про кандидатів у президенти Франції"