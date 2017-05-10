Макрон офіційно визнаний президентом Франції

В країні завершили підрахунок голосів.

Макрона визнали президентом

Конституційна рада Франції проголосила Еммануеля Макрона президентом країни після остаточного підрахунку голосів, повідомляється у рішенні ради.

Конституційна рада прийняла до уваги результати другого туру виборів, який відбувся 6 травня (на заморських територіях) і 7 травня 2017 року, згідно з яким, за Макрона було віддано 20 мільйонів 743 тисячі 128 голосів, що свідчить про одержання ним більшості голосів, необхідних для оголошення його президентом.

"Тому Конституційна рада проголошує пана Еммануеля Макрона обраним президентом Французької Республіки", - йдеться в рішенні ради.

Як зазначається в рішенні, Макрон вступить на свою посаду, коли чинний президент Франсуа Олланд припинить свої повноваження, що, відповідно до статті 6 Конституції Республіки, має відбутися не пізніше 24:00 14 травня.

7 травня пройшов другий тур виборів президента Франції, в якому змагалися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації новообраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Більше про переможця на виборах у Франції читайте в статті ZN.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".