Макрон офіційно стане президентом Франції 14 травня

Він може призначити нового прем'єр-міністра того ж дня.

Інавгурація Макрона відбудеться 14 травня.

Церемонія інавгурації новообраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Як повідомляє RFI, протокол вимагає, щоб Макрон приїхав в Єлисейський палац, зустрівся з Олландом і провів його до порога. Потім він повинен відвідати могилу Невідомого солдата, а потім паризьку мерію.

Хоча Олланд, коли став президентом у 2012 році, після зустрічі зі своїм попередником Ніколя Саркозі одразу ж вирушив з візитом в Німеччину.

Євродепутат і представник партії "Демократичний рух" Сільві Гулар теж розповіла журналістам, що Макрон здійснить свій перший візит в ролі президента Франції саме в Німеччину. Хоча не виключено, що спочатку він відвідає французьких військових, які ведуть службу "за кордоном", про що Макрон говорив під час виборчої кампанії.

Тим часом, у Франції назвали результат остаточного підрахунку голосів на виборах президента. Згідно з ними, кандидатуру Макрона підтримали вдвічі більше виборців, ніж кандидатуру Марін Ле Пен.

Більше про переможця на виборах у Франції читайте в статті DT.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".