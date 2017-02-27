Макрон обійде Ле Пен у другому турі президентських виборів у Франції – опитування

Лідер правих популістів, як і раніше володіє найвищим рейтингом серед кандидатів напередодні першого туру.
Згідно з даними дослідження, у другому турі за Макрона проголосує 61%, тоді як Ле Пен зможе заручитися підтримкою 39% виборців.
У той же час, соціологи прогнозують перемогу Ле Пен в першому турі з результатом 27%. Її конкуренти незалежний кандидат Еммануель Макрон і представник партії "Республіканці" Франсуа Фійон зможуть отримати 25% і 19% відповідно.
Раніше повідомлялося, що міністр аграрної політики Стефан Ле Фоль і міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро вирішили підтримати Макрона замість кандидата від своєї партії.
Нагадаємо, що президентські вибори у Франції відбудуться у два раунди - 23 квітня і 7 травня 2017 року.
Більше про вибори у Франції читайте у статті Надії Коваль "Хто зробить Францію новою?" у тижневику "Дзеркало тижня. Украиїна".