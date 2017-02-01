Макрон має найбільші шанси перемогти на президентських виборах у Франції

Колишній фаворит Франсуа Фійон не потрапляє в другий тур.

Еммануель Макрон став головним претендентом на пост президента Франції Wikimedia commons

Центрист Еммануельмає найбільші шанси в боротьбі за крісло президента Франції. При цьому колишній фаворит гонки Франсуа Фійон може не потрапити у другий тур, повідомляє Reuters

Опитування, проведене 30 січня за замовленням видання Les Echos, показало, що у першому турі виборів президента найбільшу підтримку отримала б Марін Ле-Пен. Її рейтинг виріс на 3% і досяг 26-27%. Рейтинг Макрона виріс на один пункт і тепер становить 22-23%. Найбільший регрес продемонстрував Франсуа Фійон, чий рейтинг обвалився на 6 пунктів, до 19-20%.

Таким чином, Фійон, проти дружини якого проводиться розслідування стосовно розкрадання близько 500 тисяч євро, прогнозовано не потрапляє в другий тур виборів. При попаданні в другий тур Макрона і Ле-Пен, перший повинен перемогти з результатом у 65% голосів. У разі потрапляння у другий тур Фійона і Ле-Пен, лідер республіканців також переможе, але його результат складе 59%.

Раніше повідомлялося, що ву справі дружини кандидата в президенти Франсуа Фійона. Пенелопу Фійон звинувачують у розкраданні і незаконному привласненні державних коштів.