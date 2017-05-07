Макрон лідирує в рейтингах, але святкувати перемогу поки зарано – експерт

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Низька явка і "нормалізація" іміджу Національного Фронту робить перемогу Ле Пен можливою.

Макрон має високі шанси перемогти, але вони залишаються й у Ле Пен Facebook/Emmanuel Macron

Соціологія пророкує Еммануелю Макрону перемогу в другому турі з результатом близько 60% за нього та близько 40% — за Марін Ле Пен. Однак істотний "резерв" майже у 20 % може бути скоригований у разі низької явки виборців. Про це у своїй статті для DT.UA пише експерт по внешней политике и политике безопасности Украинского института будущего и Совета внешней политики "Украинская призма" Надія Коваль.

Автор зазначає, що низька явка може стати шансом для Ле Пен, якщо другий тур проігнорують прихильники, які вважають перемогу Макрона доконаним фактом. Наблизити перемогу ультраправої кандидатки може і те, що виборці кандидатів, котрі програли у першому турі, не захочуть дотримуватися республіканського консенсусу і проголосувати за Макрона тільки для того, щоб не допустити президентства Ле Пен.

"Ознаки обох проблем можна було побачити і в надто самовпевненій промові Макрона за результатами першого туру, і у відмові Меланшона закликати голосувати за будь-кого з двох кандидатів у першому турі, і в наявності у партії "Республіканці" значної фракції на чолі з Льораном Вокєзом, яка також віддає перевагу невизначеності", – пише Коваль.

Експерт додає про важливий фактор "нормалізації" Національного Фронту, який уже давно став звичним елементом французького політичного ландшафту й не викликає такого екзистенційного жаху, як у 2002-му, коли в другому турі Жак Ширак здобув 82% підтримки саме завдяки протестним голосам проти Ле Пена-батька.

Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Головне про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне з першого туру французьких виборів".

Детальніше про французькі президентські вибори читайте в статті Надії Коваль "Локальний декаданс із глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".