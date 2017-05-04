Макрон і Ле Пен взяли участь у передвиборних дебатах

Більшу частина часу кандидати в президенти Франції присвятили політичним заявам.

Макрон і Ле Пен обмінялися "компліментами" в ефірі французького телебачення

Увечері в середу, 3 травня, у Франції відбулися передвиборні, які зустрінуться у другому турі президентських виборів найближчим неділю.

На дебатах мали обговорюватися, переважно, питання економіки та створення робочих місць, але більшу частину часу кандидати присвятили політичними заявами, повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, Ле Пен звинуватила Макрона у відсутності плану щодо політики безпеки і звинуватила його в тому, що "він одержав індульгенцію від ісламістського фундаменталізму".

Макрон, у свою чергу, назвав "фальшивкою" обіцянку Ле Пен перекрити кордони, звинуватив її в брехні. За словами політика, перемога Ле Пен на виборах призвела б "громадянської війни". Макрон також вказав на лідера "Національного фронту" з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Детальніше про французькі президентські вибори читайте в статті Надії Коваль "Локальний декаданс із глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".