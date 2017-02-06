Маккейн порадив Трампу не бути наївним у відносинах із Путіним

Сенатор впевнений, що путінська Росія ніколи не зможе стати партнером США.

Маккейн знову заявив, що Путін ніколи не буде партнером США

Сенатор-республіканецьу черговий раз публічно звернувся до президента США Дональду Трампу із закликом не довіряти президенту РФ Володимиру Путіну.

"Путін ніколи не буде нашим партнером, у тому числі, у боротьбі з ІДІЛ. Для нашого головнокомандуючого було б наївно й небезпечно думати інакше", – заявив сенатор в ефірі телеканалу ABC в неділю, 5 лютого.

Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що поважає Путіна і готовий співпрацювати з РФ для спільної боротьби з міжнародним тероризмом.

"Я поважаю його. Я багатьох людей поважаю. Це не означає, що я збираюся жити з ним. Я кажу, що краще ладнати з Росією, ніж ні, і якщо Росія допомагає нам у боротьбі проти бойовиків ІДІЛ, що є головним протистоянням, а також ісламським тероризмом у всьому світі – це хороша річ", – сказав Трамп в інтерв'ю журналісту Біллу О'Рейлі.

Раніше сенатор Джон Маккейн публічно закликав президента Трампа розвіяти чутки про скасування санкцій проти Росії і попередив, що якщо ці чутки все ж справдяться, він з колегами має намір закріпити антиросійські санкції на законодавчому рівні.

Сенатори Джон Маккейн і Лидси Грем також жорстко розкритикували антиіміграційні ініціативи Трампа. У відповідь президент США дорікнув їм за "наміри розв'язати Третю світову війну".