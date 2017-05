Мадуро закликав голосувати за новий "установчий" парламент

Ніколас Мадуро, після місяця антиурядових акцій протестів, оголосив загальнонаціональне голосування щодо створення нових "установчих" законодавчих зборів Національної асамблеї.

За заявами опозиції, цей крок є ще однією спробою обійти нинішній парламент, очолюваний опозицією і зберегти Мадуро у владі в розпал заворушень, в результаті яких вже загинуло 29 осіб, передає Reuters.

BREAKING: Venezuela's president calls for vote for new 'constituent' national assembly to resolve political crisis