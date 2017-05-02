Мадуро закликав голосувати за новий "установчий" парламент

За заявами опозиції, такий крок є ще однією спробою обійти нинішній парламент і зберегти владу президента.

Президент Венесуели Мадуро оголосив загальнонаціональне голосування щодо створення нових «установчих» законодавчих зборів cont.ws

Ніколас Мадуро, після місяця антиурядових акцій протестів, оголосив загальнонаціональне голосування щодо створення нових "установчих" законодавчих зборів Національної асамблеї.

За заявами опозиції, цей крок є ще однією спробою обійти нинішній парламент, очолюваний опозицією і зберегти Мадуро у владі в розпал заворушень, в результаті яких вже загинуло 29 осіб, передає Reuters.

BREAKING: Venezuela's president calls for vote for new 'constituent' national assembly to resolve political crisis — Reuters World (@ReutersWorld) 1 травня 2017 р.

Віктор Каспрук в своїй статті для DT.UA пише, що уряд президента країни Ніколаса Мадуро демонструє високу готовність до репресивних дій для придушення народних виступів. Масові демонстрації в Каракасі та інших містах були зустрінуті сльозогінним газом, водометами, пластиковими кулями, а також збройними цивільними на мотоциклах.

Детальніше про масові демонстраціях у Венесуелі читайте у статті Віктора Каспрука "Венесуела — на межі громадянської війни" для тижневика "Дзеркало тижня. Україна".