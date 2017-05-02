Мадуро закликав голосувати за новий "установчий" парламент

За заявами опозиції, такий крок є ще однією спробою обійти нинішній парламент і зберегти владу президента.
За заявами опозиції, цей крок є ще однією спробою обійти нинішній парламент, очолюваний опозицією і зберегти Мадуро у владі в розпал заворушень, в результаті яких вже загинуло 29 осіб, передає Reuters.
BREAKING: Venezuela's president calls for vote for new 'constituent' national assembly to resolve political crisis— Reuters World (@ReutersWorld) 1 травня 2017 р.
Віктор Каспрук в своїй статті для DT.UA пише, що уряд президента країни Ніколаса Мадуро демонструє високу готовність до репресивних дій для придушення народних виступів. Масові демонстрації в Каракасі та інших містах були зустрінуті сльозогінним газом, водометами, пластиковими кулями, а також збройними цивільними на мотоциклах.
Детальніше про масові демонстраціях у Венесуелі читайте у статті Віктора Каспрука "Венесуела — на межі громадянської війни" для тижневика "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA