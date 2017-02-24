Ложкін провів зустріч з представниками американського бізнесу

Американським компаніям представили перспективи співпраці з Україною.

Ложкін в США провів зустріч з американським бізнесом

Зустріч з американськими діловими колами провели секретар Національного інвестиційного ради Борис Ложкін, посол України в США Валерій Чалий та керівник офісу Національної інвестради Юлією Кузнєцов. Захід було організовано Українською-американським діловим радою спільно з посольством України в США.

Ложкін відзначив важливість підтримки Сполученими Штатами імплементації реформ в Україні. Він також заявив про значні перспективи інвестування в українську економіку.

Посол Валерій Чалий підкреслив, що стратегічне партнерство між Україною і Сполученими Штатами створює надійну базу для подальшого економічного співробітництва.

Як повідомлялося, українська сторона відрядить на переговори з новою адміністрацією США екс-главу Адміністрації президента України Бориса Ложкіна, пише в своїй статті для ZN.UA Сергій Рахманін.

За його інформацією, Ложкін, скоріше за всеі, представить команді Трампа пакет ініціатив щодо співпраці.

"За нашими відомостями, налагодити мости з Білим домом в Штати відправлять Бориса Ложкіна. Треба думати, з пакетом ініціатив (в тому числі комерційних)", - йдеться в статті.

Детальніше про відносини Києва з новою адміністрацією США і ході Мінського процесу читайте у статті Сергія Рахманіна "Не чекати на Годо!" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".