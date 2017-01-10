Льотчики ВПС США звинуватили російських колег у порушенні правил безпеки при польотах над Сирією

Російські пілоти систематично порушують меморандум про безпеку польотів над Сирією і наближаються до літаків ВПС США на небезпечні відстані.
Американські військові заявляють про неодноразові порушення російськими військовими меморандуму про безпеку польотів на Сирією, який був підписаний представниками Росії і США в жовтні 2015 року.
"Вони (пілоти ВКС РФ – ред.) рідко відповідають усно, якщо взагалі відповідають. Вони рідко зміщуються. Ми уникаємо. Ми не знаємо, що вони бачать, а чого не бачать, але не хочемо, щоб вони в нас врізалися", - зазначив генерал-майор Чарльз Коркоран.
За словами американських льотчиків, їх російські колеги не знають правил безпеки при польотах, не можуть або ж не хочуть користуватися ними. Полковник Військово-повітряних сил США розповів про те, як одного разу російський літак виявився всього в декількох сотнях футів від американського винищувача і нібито "не знав про це". Командувачі ВПС США побоюються того, що подібні інциденти можуть посилити напруженість між Москвою і Вашингтоном і перешкодити мирному врегулюванню сирійського конфлікту.
"Коли розбивається літак, за статистикою, крах найчастіше відбувається через яку-небудь механічну несправність, а не через те, що його хтось збив. Але в умовах невизначеності обстановки і неузгодженості дій під час війни люди будуть схильні думати, що літак впав через ворожі дії", - повідомив полковник Військово-повітряних сил США Деніел Меннінг.
Міністерство оборони РФ не відповіло на письмовий запит газети про коментарі стосовно ситуації, що склалася.
Нагадаємо, в березні 2016 року голова Пентагону Ештон Картер озвучив п'ять глобальних стратегічних проблем для США. На перше місце він поставив Росію, далі йдуть Китай, Північна Корея і тероризм.
9 липня американський міністр ВПС Дебора Джеймс заявила, що Росія є найбільшою загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, Вашингтон має наростити свою військову присутність в Європі. Також Джеймс висловила своє невдоволення тим фактом, що лише 4 з 28 членів НАТО витрачають 2% ВВП на оборону.Укрінформ