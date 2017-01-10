Льотчики ВПС США звинуватили російських колег у порушенні правил безпеки при польотах над Сирією

Російські пілоти систематично порушують меморандум про безпеку польотів над Сирією і наближаються до літаків ВПС США на небезпечні відстані.

Зближення американських і російських літаків у небі над Сирією може призвести до зростання напруженості у відносинах між Росією і США defense-aerospace.com

Пілоти Військово-повітряних сил США повідомили про неодноразові небезпечні зближення російських літаків зу небі над Сирією, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на The Wall Street Journal.

Американські військові заявляють про неодноразові порушення російськими військовими меморандуму про безпеку польотів на Сирією, який був підписаний представниками Росії і США в жовтні 2015 року.

"Вони (пілоти ВКС РФ – ред.) рідко відповідають усно, якщо взагалі відповідають. Вони рідко зміщуються. Ми уникаємо. Ми не знаємо, що вони бачать, а чого не бачать, але не хочемо, щоб вони в нас врізалися", - зазначив генерал-майор Чарльз Коркоран.

За словами американських льотчиків, їх російські колеги не знають правил безпеки при польотах, не можуть або ж не хочуть користуватися ними. Полковник Військово-повітряних сил США розповів про те, як одного разу російський літак виявився всього в декількох сотнях футів від американського винищувача і нібито "не знав про це". Командувачі ВПС США побоюються того, що подібні інциденти можуть посилити напруженість між Москвою і Вашингтоном і перешкодити мирному врегулюванню сирійського конфлікту.

"Коли розбивається літак, за статистикою, крах найчастіше відбувається через яку-небудь механічну несправність, а не через те, що його хтось збив. Але в умовах невизначеності обстановки і неузгодженості дій під час війни люди будуть схильні думати, що літак впав через ворожі дії", - повідомив полковник Військово-повітряних сил США Деніел Меннінг.

Міністерство оборони РФ не відповіло на письмовий запит газети про коментарі стосовно ситуації, що склалася.

Нагадаємо, в березні 2016 року голова Пентагону Ештон Картер озвучив п'ять глобальних стратегічних проблем для США. На перше місце він поставив Росію, далі йдуть Китай, Північна Корея і тероризм.

9 липня американський міністр ВПС Дебора Джеймс заявила, що Росія є найбільшою загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, Вашингтон має наростити свою військову присутність в Європі. Також Джеймс висловила своє невдоволення тим фактом, що лише 4 з 28 членів НАТО витрачають 2% ВВП на оборону.