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Лондонські аеропорти скасували сотні рейсів через туман

30 грудня в 23:55

Туман складається з сильно охолоджених крапель води, які застигають при зіткненні з поверхнею, покриваючи її тонким шаром льоду.

Аэропорт Хитроу
Рейси скасовані через замерзаючий туман
Два найбільших британських аеропорту - Гатвік і Хітроу - скасували сотні рейсів через так званий переохолоджений або замерзаючий туман.

Авіакомпанія Easyjet скасувала 56 рейсів в Гатвике. Адміністрація аеропорту рекомендувала всім авіаперевізникам скасувати польоти.

Аеропорт був змушений терміново збільшити штат співробітників, щоб допомогти пасажирам цих рейсів. Представник аеропорту приніс вибачення за "неминучі неприємні порушення" у розкладі.

Хітроу скасував понад 119 рейсів. Представники аеропорту кажуть, що, ймовірно, скасування будуть продовжуватися.

Аеропорт лондонського Сіті оголосив, що 26 літаків перенаправлені в інші 1аэропорты, а 60 прибували і 70 вилітають рейсів скасовані.

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Національна служба управління повітряним рухом пояснила, що причиною зміни розкладу польотів стали додаткові противообледенительные заходи, які затримують вильоти.

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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Теги аеропорт туман Лондон
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