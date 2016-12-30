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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Туман складається з сильно охолоджених крапель води, які застигають при зіткненні з поверхнею, покриваючи її тонким шаром льоду.

Рейси скасовані через замерзаючий туман

Два найбільших британських аеропорту - Гатвік і Хітроу - скасували сотні рейсів через так званий переохолоджений або замерзаючий туман.

Авіакомпанія Easyjet скасувала 56 рейсів в Гатвике. Адміністрація аеропорту рекомендувала всім авіаперевізникам скасувати польоти.

Аеропорт був змушений терміново збільшити штат співробітників, щоб допомогти пасажирам цих рейсів. Представник аеропорту приніс вибачення за "неминучі неприємні порушення" у розкладі.

Хітроу скасував понад 119 рейсів. Представники аеропорту кажуть, що, ймовірно, скасування будуть продовжуватися.

Аеропорт лондонського Сіті оголосив, що 26 літаків перенаправлені в інші 1аэропорты, а 60 прибували і 70 вилітають рейсів скасовані.

Національна служба управління повітряним рухом пояснила, що причиною зміни розкладу польотів стали додаткові противообледенительные заходи, які затримують вильоти.