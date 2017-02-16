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Лівія попросила НАТО допомогти відбудувати служби безпеки

16 лютого в 16:06

Столтенберг вважає, що країни альянсу могли б допомогти Тріполі збудувати армію.

флаг Ливия
Лівія просить допомогу в НАТО.
gigamir.net/
 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що отримав від Лівії запит про допомогу у зміцненні служб безпеки. За його словами, альянс зараз думає над тим, що можна зробити.

Як повідомляє Washington Post, Столтенберг сказав журналістам, що союзники могли б допомогти виснаженій війною Лівії збудувати міністерство оборони і структуру військового командування.

"Лівії потрібен формат, який би дозволив розвинути сили і стабілізувати країну", - сказав Генсек НАТО.

Тим часом, у північноафриканській країні триває внутрішній конфлікт між прозахідним урядом у Тріполі, владу якого підтримує ООН, і іншими бойовими групами, які не можуть змиритися з розподілом влади після війни.

Видання The Times повідомляло, що Росія хоче озброїти генерала в Лівії, щоб кинути виклик Заходу. Йдеться про Халіфа Хіфтара, який воює проти сил прозахідного лівійського уряду. Він просив у Кремля зброю, оскільки ембарго ООН на її продаж Лівії діє ще з часів війни проти режиму Муаммара Каддафі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Лівія НАТО Столтенберг війна
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