Литва збудує на кордоні з Росією двометровий паркан довжиною 45 км

Огорожа зможе гарантувати, що росіяни-контрабандисти не зможуть перетнути кордон з боку так званої "Калінінградської області".

Литва відгородиться від росіян парканом Delfi.lt

Служба охорони державного кордону Литви підписала договір з підрядником на суму 1 млн 335 тис. євро про будівництвоз Калінінградською областю РФ.

Згідно з договором, на ділянці кордону протяжністю 44,6 км буде зведена металева сегментна огорожа заввишки два метри, на якій буде встановлене додаткове обладнання. Воно буде встановлено на ділянці від точки перетину кордонів трьох держав - Литви, Польщі і Росії, до озера Виштитис і на ділянках кордону у Шакяй і в Вилкавишському районі до Німану.

Нова огорожа буде встановлена в місцях, де держкордон проходить по суші. Всі роботи по обладнанню інфраструктури, передбачені в договорі, планується завершити до 20 грудня 2018 року.

На кордоні, що проходить уздовж Німану, протяжністю 109 км прикордонники ще раніше встановили системи спостереження.

Нагадаємо, що дві інші країни Балтії, Естонія і Латвія почали відгороджуватися від Росії парканом ще в 2015 році.