Литва вирішила витрачати на армію більше 2% ВВП - Rzeczpospolita

Вільнюс вирішив збільшити військовий бюджет на 149,2 мільйонів євро.

Литва вирішила збільшити витрати на армію. jonava.info

Рада національної безпеки і оборонивирішила збільшити витрати на армію з наступного року.

Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на радника президента балтійської країни Жівіле Шатуніене.

"З огляду на геополітичну ситуацію і міжнародні зобов'язання перед НАТО, РНБО запропонувала збільшити оборонний бюджет в 2018 році на додаткові 149 мільйонів 200 тисяч євро", - сказа литовський чиновник, додавши, що зважаючи на прогнози економічного зростання в Литві, країна буде витрачати на оборону 2,07% від ВВП.

Цього року Литва виділила на Збройні сили 723,8 мільйони євро, що дорівнює 1,8% ВВП. З 2014 року, після того, як Росія анексувала український півострів Крим, Литва постійно нарощувала військовй бюджет. В 2013 році Вільнюс витрачав лише 1% ВВП на свою безпеку.

Однак, впродовж останніх трьох років балтійська країна працювала над підвищенням своєї боєздатності, вкладаючи гроші у тренування і навчання, а також підвищуючи якість командування. Також Вільнюс відновив військовий призов і вирішив створити власні сили швидкого реагування. Процес їх формування повинен закінчитися в 2019 році. Власне, виділені додаткові кошти підуть на фінансування цих сил.

Нещодавно Німеччина відправила в Литви БМП і танки в рамках зусиль НАТО, націлених на стримування агресивної Росії. Німеччина буде здійснювати командування міжнародним союзницьким батальйоном НАТО в Литві, загальна чисельність якого становитиме близько 1200 осіб. США будуть командувати в Польщі, британці - в Естонії, а канадці - в Латвії.

6 січня в німецькому порту Bremerhaven почалася розвантаження військового обладнання бронетанкової бригади Бойової групи США, призначеної для Польщі.