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Литва побудує паркан на кордоні з Калінінградською областю

14 січня в 15:20

Огорожа зможе гарантувати, що росіяни-контрабандисти не зможуть перетнути кордон.

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Литва має намір відгородитися від росіян парканом
Facebook/Арсеній Яценюк
Литва має намір побудувати паркан на кордоні з Калінінградською областю, повідомляє видання Lietuvos zinios.

Як повідомив глава МВС Литви Еймутіс Місюнас, на реалізацію проекту планується виділити 3,6 млн євро.

"Цих коштів повинне бути досить, щоб встановити паркан. Поруч з парканом буде встановлено сучасні системи спостереження за державним кордоном. Кошти на них знаходитимуться в наступному році", - повідомив Місюнас.

За словами міністра, огорожа не буде "китайською стіною", але вона гарантує, що контрабандисти не зможуть перетнути кордон.

На даний час Литву від Калінінградської області відділяє лише контрольно-слідова смуга шириною 13 метрів і спеціальні знаки.

Нагадаємо, що дві інші країни Балтії, Естонія і Латвія почали відгороджуватися від Росії парканом ще в 2015 році.

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Теги паркан кордон Литва
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