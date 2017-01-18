Литва назвала Росію головною загрозою безпеці

Росію і Білорусь названо також небезпечними країнами у сфері розвитку ядерної енергетики поблизу кордонів Литви.

Сейм Литви прийняв документ, в якому Росія названа головною загрозою безпеці

Литовський Сейм затвердив оновлену Стратегію національної безпеки - документ за який одноголосно проголосували 107 депутатів, містить 14 головних загроз безпеки країни.

На першому місці стоїть конвенциональная військова загроза, яку представляє "підготовка і воля Російської Федерації до використання військової сили для досягнення своїх цілей", передає DW.

Також автори Стратегії назвали замасковані військові і розвідувальні засоби, які використовують зарубіжні держави для негативного впливу на політичну і соціально-економічну стабільність Литви. На третьому місці знаходиться діяльність третіх країн, яка здатна послабити євроатлантичний єдність.

Серед інших загроз безпеки Литви зазначені: нестабільність в регіоні і світі, тероризм, екстремізм, радикалізація, соціальна та регіональна відчуженість, демографічна криза, організована злочинність, корупція.

Росію і Білорусь названо також небезпечними країнами у сфері розвитку ядерної енергетики поблизу кордонів Литви.

Раніше повідомлялося, що президент Литви Даля Грібаускайте переконана в тому, що сусідам Росії варто готуватися до будь-яких дій з її боку.

Раніше у Литві видали методичку з рекомендаціями на випадок російської агресії. Повідомляється, що 75-сторінкова брошура, яка видається міністерством оборони Литви, поширена тиражем у кілька десятків тисяч примірників.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії в 2017 році.