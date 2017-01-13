Литва і Польща домовилися про підтримку України в конфлікті з РФ

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Голова МЗС Литви та секретар Канцелярії президента Польщі обговорили перспективу подальшої співпраці під час зустрічі в Таркаї.

Голова МЗС Литви обговорив з польським колегою ситуацію на сході України

Міністр закордонних справЛінас Лінкявічюс провів зустріч з державним секретарем Канцелярії президента Польщі Кшиштофом Щерським, під час якої наголосив на важливості співпраці обох країн. Зустріч відбулася в Таркаї.

"Литва і Польща – найближчі сусіди і стратегічні партнери, які мають багато спільних інтересів і викликів, тому тісне співробітництво обох країн не має альтернатив", - підкреслив Лінкявічюс.

Кшиштоф Щерський також взяв участь у неформальній зустрічі експертів з питань політики безпеки "Snow Meeting", що відбулася в місті Таркай. У "Snow Meeting" беруть участь 90 політиків та експертів країн ЄС і НАТО.

Під час двосторонньої зустрічі Лінкявічюс і Щерський обговорили ряд важливих питань, зокрема питання співпраці Литви і Польщі, прав польської меншини в Литві, енергетичної безпеки ЄС, взаємовідносин з Росією, а також питання ситуації на сході України.

"В даний час ми повинні зосередитися на реалізації рішень, прийнятих під час саміту НАТО у Варшаві", - зазначив Лінкявічюс.

Він підкреслив факт важливості дотримання єдиної політики щодо Росії до тих пір, поки не будуть виконані умови Мінських угод.

Голова МЗС Литви також подякував польському колезі за участь Польщі в патрульній місії НАТО "Air Policing" у Литві.

Як повідомлялося раніше, в Польщі назвали умови для поліпшення польсько-російських відносин. Для цього росіянам потрібно повернути всі уламки президентського літака Леха Качинського, який розбився в Смоленську в 2010 році.

"Президент Путін має шанс поліпшити відносини з Польщею. Просто віддавши Польщі уламки літака", - заявив голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський.