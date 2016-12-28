Литовські "ельфи" борються з російськими тролями - WP

Вільнюс намагається протистояти російській пропаганді в ефірі і мережі.

В Литві з'явилися "ельфи", які намагаються боротися проти російських тролів.

Ельфи проти тролів - це звучить ніби епізод зі світу "Володаря перстнів". Але боротьба Рикардаса Савукінаса проти віртуальних розповсюджувачів російської пропаганди - не фентезі. 43-річний бізнес-консультант і блогер бере участь в неофіційній інтернет-армії мешканців Литви, які намагаються протистояти поширенню ненависті і

"Я звичайний хлопець з Литви, громадянин, який якось помітив, що російська пропаганда розповсюджується в цій країні через велику кількість груп у Facebook. Побачивши це, я подумав, що це не природньо", - цитує Савукінаса Washington post.

Литовець і його друзі-волонтери, які називають себе "ельфами", стежать за соціальними мережами, кординують свої дії через Facebook чи Skype для викриття фіктивних облікових записів і сторінок. За словами Савукінаса, в день ельфам вдається добитися видалення 10-20 сторінок. Сам він зосереджений на тому, щоб вести блог, присвячений боротьбі з радянською ностальгією і розвієнню теорій змови.

За словами дослідника Інституту міжнародних відносих Університету Вільнюса Неріюса Малюкевічуваса, який досліджує роль інформаційних технологій в часи конфліктів, "альфи роблять хорошу роботу у викритті маніпуляцій в соціальних мережах і на сайтах". Але під час телефонної розмови він наголосив, що Литві потрібна комплексна стратегія протистояння проти пропаганди Кремля.

"Ельфи лише маленька піщинка цього", - сказав він.

Видання нагадує, що російське втручання викликає занепокоєння по обидва боки Атлантики, особливо після виборів президента США, на яких переміг дружній до Росії Дональд Трамп. Литва, як і інші країни Балтії, дуже довго була підпорядкована владі Москви. Коли Росія наважилася анексувати Крим і вторгнутися на Схід України, Вільнюс почав гостро непокоїтися. Боротьба литовських ельфів проти російських тролів у соцілальних мережах - це лише одне поле протистояння. Сайти новин і телеканали також долучаються.

"Ми визнали, особливо останнім часом, що у нас триває дуже велика і тривала кампанія з дизінформації проти нашого суспільства", - сказав аналітик литовської армії Томас Кепоніс, додаючи, що пропагандистський наступ менш помітний, ніж танки чи літаки. Але він теж завдає удар по "дуже великому спектру цілей". Сайт новин Delfi став однією з них. Редакція раптом зрозуміла, що її секція коментарів наповнена проросійськими повідомленнями про війну в Україні. Головний редактор Моніка Гарбачиаускайте каже, що довелося найняти спецільаних співробитників для модерації коментарів на сайті.

Литовський бізнес-канал TV3 дуже часто ставав жертвою хакерських атак, які ламали мережу. Минулого місяця Литва заборонила трансляцію російського телеканалу РТР до лютого після того, як російський політик зробив у його ефірі коментар, який у Вільнюсі визнали "закликом до війни, розбрату і ненависті". Впродовж останніх років такі тимчасові заборони були накладені і на інші російські державні канали. Влада Литви тим часом запустила кампанію на телебаченні, закликаючи громадян повідомляти про будь-яку сумнівну діяльність на вулицях чи в мережі.

"Я не думаю, що вішати ярлик "пропаганди" на іншу точку зору - це правильно. Завжди краще навести контраргументи, щоб довести свою правоту, але, нажаль, у наших західних партнерів немає таких аргументів, тому вони блокують російські телеканали", - сказав посол Росії Олександр Удальцов.

З ним повністю не згоден міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус.

"Брехня - це не альтернативна точка зору. Хтось може згадати про свободу слова. Всі мають право говорити, що заманеться. Звісно, я погоджуся. Але якщо йдетсья про профінансовану пропагандистську машину, яка промиває людям мізки, то це не просто альтернативна точка зору. Це зброя", - сказав міністр.

Раніше видання New York Times писало, що російські "тролі" атакують Фінляндію, намагаючись утримати її подалі від НАТО.

"Тролі наповнюють інформаційний простір такою великою кількістю теорій змов, що навіть притомні розумні люди божеволіють", - каже дослідник організації "Фінські сили оборони" Сара Янтунен.

Видання The Times також писало, що інтернет-тролі Путіна намагалися спровокувати паніку в Україні і США, розповсюджуючи вигадані історії в мережі.