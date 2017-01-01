Літак з висланими російськими дипломатами вилетів з США

Вашингтон визнав 35 російських дипломатів "персонами нон грата".
Літак з російськими дипломатами, висланими з США, вилетів з Вашингтона, повідомили РІА Новини в прес-службі посольства РФ в США.
"Літак злетів, всі полетіли", - повідомили в прес-службі.
В посольстві також уточнили, що "перед зльотом командир екіпажу оголосив, що всі діти, які прямують до Москви, запрошені на новорічну ялинку в Кремлі".
В Сполучені Штати Америки прибув спецборот з РФ, щоб забрати видворених дипломатичних працівників.
Російський Іл-76 приземлився в аеропорту імені Даллеса у Вашингтоні.
Раніше повідомлялося, що російські дипломати покинули рекреаційні бази у США у відповідності з розпорядженням Білого дому.
Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв в штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.РИА Новости