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Літак з висланими російськими дипломатами вилетів з США

1 січня в 17:40

Вашингтон визнав 35 російських дипломатів "персонами нон грата".

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Російські дипломати вилетіли з США
DT.UA

Літак з російськими дипломатами, висланими з США, вилетів з Вашингтона, повідомили РІА Новини в прес-службі посольства РФ в США.

"Літак злетів, всі полетіли", - повідомили в прес-службі.

В посольстві також уточнили, що "перед зльотом командир екіпажу оголосив, що всі діти, які прямують до Москви, запрошені на новорічну ялинку в Кремлі".

В Сполучені Штати Америки прибув спецборот з РФ, щоб забрати видворених дипломатичних працівників.

Російський Іл-76 приземлився в аеропорту імені Даллеса у Вашингтоні.

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Раніше повідомлялося, що російські дипломати покинули рекреаційні бази у США у відповідності з розпорядженням Білого дому.

Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв в штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.

За матеріалами: РИА Новости
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Теги Росія дипломат США літак Вашингтон посол видворення Білий закриття мер дипломати
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