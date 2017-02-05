Лише 20% російських авіаударів в Сирії призначались цілям бойовиків ІДІЛ - ЗМІ

З 3761 авіаударів, завданих російськими бомбардувальниками з 2015 року, близько трьох тисяч були завдані не по цілях "Ісламської держави".

Німецькі спеціалісти називають російські заяви про вражені цілі ІДІЛ у Сирії пропагандою avia-mir.com

За даними Мюнхенської конференції з безпеки за минулий рік, переважна більшістьбула спрямована не на цілі бойовиків "Ісламської держави", пише Bild.

"Переважна більшість – 80% ударів, припала на "інші цілі", повстанців і мирних жителів, і це підтверджують різні правозахисні організації" - підкреслює видання.

В якості порівняння видання наводить інформацію по авіаударах Туреччини і коаліції під проводом США. У коаліції на цілі ІДІЛ припало 94% ударів, у Туреччини – 73%.

До того ж, сумнівними є і російські дані про 30 тисяч ударів з вересня 2015 року, завданих у Сирії. Зазначається, що за цей час Росія завдала 3761 удар, близько трьох тисяч з яких не були направлені проти терористичного угруповання.

Згідно звіту Syrian Network for Human Rights, представленого в серпні 2016 року, російська військова авантюра в Сирії виявилася кривавішою, ніж жорстокі дії терористів "Ісламської держави" за останні три роки.

6 січня іракская армія почала нову військову операцію проти ІДІЛ. Головними цілями операції є міста Анар, Рава і Аль-Каїм. Також в Іраку триває операція зі звільнення від ІДІЛ великого міста Мосул.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".