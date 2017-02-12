Лідери США, Японії і Південної Кореї засудили запуск ракети КНДР

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Дональд Трамп заявив про повну підтримку Японії у питаннях ядерної безпеки.

США і Японія домовилися разом протистояти ядерним загрозам

США, Японія і Південна Корея засудили, повідомляє агентство АР

За даними Стратегічного командування Збройних Сил США, це була балістична ракета середньої дальності, запущена з міста Кузонг провінції Пхенан-Пукто. При цьому наголошується, що ракета не загрожувала безпецы Північної Америки.

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга розповів репортерам про те, що ракета не вражала територіальні води Японії.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".

Абе і Трамп виступили зі спільною заявою у суботу, одразу ж після звітів про те, що Північна Корея провела перший в цьому році успішний запуск балістичної ракети.

В маєтку Трампа у Флориді Абе зачитав коротке повідомлення, в якому закликав КНДР повністю виконувати відповідні резолюціїї Ради безпеки ООН. За словами Абе, Трамп повідомив йому про підтримку США. Прем'єр-міністр Японії також вважає, що поява Трампа доводить його рішучість в цьому питанні.

Після виступу Абе з ще більш короткою заявою виступив сам президент США.

"Я просто хочу, щоб усі зрозуміли і повністю усвідомлювали, що Сполучені Штати Америки підтримують Японію, свого союзника, на 100 відсотків", - зазначив Дональд Трамп.

Представник Блакитного будинку (офіційної резиденції президента Південної Кореї – ред.) розповів про те, що Міністр оборони Південної Кореї Кім Кван Чжин, у зв'язку із запуском КНДР ракети, провів у телефонному режимі бесіду з Радником з національної безпеки США Майклом Флінном. Лідери обох країн засудили поведінку Північної Кореї і домовилися про спільну роботу з подолання північнокорейських провокацій.

Запуск ракети також засудило Міністерство закордонних справ Південної Кореї. Там порушення КНДР резолюцій Радбезу ООН назвали "серйозною загрозою" міжнародній безпеці, а саму зацикленість уряду на нарощуванні ядерного потенціалу – "ірраціональною". Там також підкреслили готовність до співпраці з США і Японією для введення санкцій відносно КНДР.

Виконуючий обов'язки президента Південної Кореї прем'єр-міністр Хван Кіо-ан пообіцяв Північній Кореї відповідні заходи за випробування балістичної ракети.

Лідер КНДР Кім Чен Ин у своєму новорічному зверненні попереджав про готовність країни до випробувань першої міжконтинентальної балістичної ракети, яка могла уразити цілі в США.

Раніше в КНДР побудували дві нові міжконтинентальні балістичні ракети. Це ракети так званого мобільного базування, які можуть бути запущені з пересувних установок.

Нагадаємо, наприкінці листопада Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти КНДР у відповідь на нові випробування ядерної зброї, які вона провела у вересні. Санкції запровадили вже в п'ятий раз з моменту першого ядерного випробування, яке сталося в 2006 році. 9 вересня Північна Корея провела п'яте найбільше випробування ядерної зброї, тим самим, в черговий раз порушивши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який свого часу також підписала.