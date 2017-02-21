Лідер ультраправої німецької партії приїжджала в Москву для зустрічі з російськими чиновниками

Метою Петрі було співпрацю регіональних асамблей Росії та Німеччини.
Володін провів зустріч з лідером німецьких ультраправих
Глава німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі приїжджала Москву
для зустрічей з російськими чиновниками. При цьому Петрі відмовилася повідомити, з ким саме вона зустрічалася, пише DW
.
Лідер партії повідомила, що вона прибула в Росію для обговорення взаємодії між регіональними асамблеями Росії та Німеччини. Крім цього, Петрі зустрічалася зі спікером Держдуми В'ячеславом Володіним.
Раніше повідомлялося, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" втратила 1% підтримки і має 10% рейтинг
, перебуваючи на третьому місці серед усіх німецьких партій. Лідирують у рейтингу ХДС і СДП, які мають 34% і 30% відповідно.
За матеріалами:
DT.UA