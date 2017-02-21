Лідер ультраправої німецької партії приїжджала в Москву для зустрічі з російськими чиновниками

Метою Петрі було співпрацю регіональних асамблей Росії та Німеччини.

Володін провів зустріч з лідером німецьких ультраправих

Глава німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі приїжджаладля зустрічей з російськими чиновниками. При цьому Петрі відмовилася повідомити, з ким саме вона зустрічалася, пише DW

Лідер партії повідомила, що вона прибула в Росію для обговорення взаємодії між регіональними асамблеями Росії та Німеччини. Крім цього, Петрі зустрічалася зі спікером Держдуми В'ячеславом Володіним.