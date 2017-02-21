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Лідер ультраправої німецької партії приїжджала в Москву для зустрічі з російськими чиновниками

21 лютого в 11:07

Метою Петрі було співпрацю регіональних асамблей Росії та Німеччини.

Вячеслав Володин
Володін провів зустріч з лідером німецьких ультраправих
Глава німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі приїжджала Москву для зустрічей з російськими чиновниками. При цьому Петрі відмовилася повідомити, з ким саме вона зустрічалася, пише DW.

Лідер партії повідомила, що вона прибула в Росію для обговорення взаємодії між регіональними асамблеями Росії та Німеччини. Крім цього, Петрі зустрічалася зі спікером Держдуми В'ячеславом Володіним.

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Раніше повідомлялося, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" втратила 1% підтримки і має 10% рейтинг, перебуваючи на третьому місці серед усіх німецьких партій. Лідирують у рейтингу ХДС і СДП, які мають 34% і 30% відповідно.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Німеччина партії Москва
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