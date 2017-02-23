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Лідер ультраправих Нідерландів призупинив передвиборну кампанію через загрозу своїй безпеці

23 лютого в 17:23

У рамках кампанії будуть поширюватися агітаційні матеріали, тоді як зустрічі скасовуються.

Герт Вильдерс
Вілдерс тимчасово призупинив кампанію, побоюючись за свою безпеку
Flickr/rahmatali_aa
Глава ультраправої "Партії свободи" Герт Вілдерс відклав всі заплановані зустрічі в рамках своєї кампанії через загрозу своїй безпеці. Таке рішення Вілдерс прийняв після усунення одного з правоохоронців, які охороняли його через підозри у контактах із злочинним угрупуванням, повідомляє Reuters.

Голова голландських ультраправих отримав цілодобову охорону правоохоронців через потенційну небезпеку від ісламістських організацій. 22 лютого одного з цих охоронців усунули, підозрюючи його в контактах з екстремістами.

Вілдерс заявив, що найближчим часом він скасовує всі зустрічі і єдиним елементом його кампанії залишиться розповсюдження агітаційних матеріалів.

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Раніше повідомлялося, що у Вілдерса найбільші шанси виграти парламентські вибори 15 березня в Нідерландах, однак перемога не гарантує йому участь в уряді.

Нагадаємо, що нідерландські політики сильно змінилися під впливом ультраправого Вілдерса перед парламентськими виборами, які відбудуться 15 березня. Голосування перевірить на міцність європейський популізм в еру Brexit і Дональда Трампа, а також стане передвісником для німецьких і французьких виборів

За матеріалами: DT.UA
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Теги Нідерланди парламент правоохоронці агітація популізм
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