Лідер ультраправих Нідерландів призупинив передвиборну кампанію через загрозу своїй безпеці

У рамках кампанії будуть поширюватися агітаційні матеріали, тоді як зустрічі скасовуються.

Вілдерс тимчасово призупинив кампанію, побоюючись за свою безпеку Flickr/rahmatali_aa

Глава ультраправої "Партії свободи"відклав всі заплановані зустрічі в рамках своєї кампанії через загрозу своїй безпеці. Таке рішення Вілдерс прийняв після усунення одного з правоохоронців, які охороняли його через підозри у контактах із злочинним угрупуванням, повідомляє Reuters

Голова голландських ультраправих отримав цілодобову охорону правоохоронців через потенційну небезпеку від ісламістських організацій. 22 лютого одного з цих охоронців усунули, підозрюючи його в контактах з екстремістами.

Вілдерс заявив, що найближчим часом він скасовує всі зустрічі і єдиним елементом його кампанії залишиться розповсюдження агітаційних матеріалів.

Раніше повідомлялося, що у15 березня в Нідерландах, однак перемога не гарантує йому участь в уряді.

Нагадаємо, що нідерландські політики сильно змінилися під впливом ультраправого Вілдерса перед парламентськими виборами, які відбудуться 15 березня. Голосування перевірить на міцність європейський популізм в еру Brexit і Дональда Трампа, а також стане передвісником для німецьких і французьких виборів