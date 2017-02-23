Лідер ультраправих Нідерландів призупинив передвиборну кампанію через загрозу своїй безпеці

У рамках кампанії будуть поширюватися агітаційні матеріали, тоді як зустрічі скасовуються.
Голова голландських ультраправих отримав цілодобову охорону правоохоронців через потенційну небезпеку від ісламістських організацій. 22 лютого одного з цих охоронців усунули, підозрюючи його в контактах з екстремістами.
Вілдерс заявив, що найближчим часом він скасовує всі зустрічі і єдиним елементом його кампанії залишиться розповсюдження агітаційних матеріалів.Вілдерса найбільші шанси виграти парламентські вибори 15 березня в Нідерландах, однак перемога не гарантує йому участь в уряді.
Нагадаємо, що нідерландські політики сильно змінилися під впливом ультраправого Вілдерса перед парламентськими виборами, які відбудуться 15 березня. Голосування перевірить на міцність європейський популізм в еру Brexit і Дональда Трампа, а також стане передвісником для німецьких і французьких виборівDT.UA