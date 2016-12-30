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Лідер Придністров'я розглядає можливість зустрічі з президентом Молдови

30 грудня в 00:34

Пропозиція надійшла від президента Молдови Ігоря Додона.

Приднестровье
Лідер Придністров'я може зустрінеться з президентом Молдови

Лідер невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" Вадим Красносельський розглядає пропозицію зустрічі з президентом Молдови Ігорем Додоном, повідомляють у прес-службі Красносельського.

За даними прес-служби, пропозиція надійшла від Ігоря Додона по дипломатичних каналах.

Раніше президент Молдови Ігор Додон заявив, що готовий зустрітися з лідером Придністров'я Вадимом Красносельським для обговорення придністровського питання.

Додон також заявляв, що одним із пріоритетних напрямків на посаді президента стане пошук шляхів остаточного врегулювання конфлікту.

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Як повідомлялося, в Молдові заявили про готовність України надати РФ "зелений коридор" для виводу військ з Придністров'я.

За матеріалами: Укрінформ
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Теги президент Придністров'я Молдова лідер пропозиція зустрічі Україна зелений конфлікт війська дипломат
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