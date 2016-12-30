Лідер Придністров'я розглядає можливість зустрічі з президентом Молдови

Пропозиція надійшла від президента Молдови Ігоря Додона.

Лідер Придністров'я може зустрінеться з президентом Молдови

Лідер невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" Вадим Красносельський розглядає пропозицію зустрічі з президентом Молдови Ігорем Додоном, повідомляють у прес-службі Красносельського.

За даними прес-служби, пропозиція надійшла від Ігоря Додона по дипломатичних каналах.

Раніше президент Молдови Ігор Додон заявив, що готовий зустрітися з лідером Придністров'я Вадимом Красносельським для обговорення придністровського питання.

Додон також заявляв, що одним із пріоритетних напрямків на посаді президента стане пошук шляхів остаточного врегулювання конфлікту.

Як повідомлялося, в Молдові заявили про готовність України надати РФ "зелений коридор" для виводу військ з Придністров'я.