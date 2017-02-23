Топ Новини
<
>

Лідер Придністров'я готовий до діалогу з Молдовою

23 лютого в 03:04

Голова "ПМР" готовий до компромісів.

Приднестровье, ПМР
Придністров'я хоче вести діалог з Молдовою
Лідер невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" Вадим Красносельський заявив про готовність до діалогу та компромісів з Молдовою у вирішенні економічних, гуманітарних і культурних питань, про це він заявив з представниками російської делегації.

"Ми прагнемо до діалогу з Молдовою. Цього ми чекаємо і від молдовської сторони", заявив Красносельський.

Лідер "ПМР" висловив готовність невизнаного Придністров'я до компромісів з офіційним Кишиневом у вирішенні питань економічного, культурного і гуманітарного характеру. За його словами, жителі Придністров'я і Молдови не повинні стати заручниками політичних рішень.

Читайте також: У Придністров'ї почали підготовку до приєднання до Росії

Раніше Придністров'я відмовилося від пропозиції про реінтеграцію в Молдову. Лідер невизнаної республіки заявив, що хоче продовжити курс на приєднання до Росії.

За матеріалами: Укрінформ
Читайте також
Теги Молдова Придністров'я лідер ПРО Росія культ економіка ПМР політика пропозиція приєднання
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.97
EUR 28.36
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...