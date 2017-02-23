Лідер Придністров'я готовий до діалогу з Молдовою

Голова "ПМР" готовий до компромісів.

Придністров'я хоче вести діалог з Молдовою

Лідер невизнаної " Придністровської Молдавської республіки " Вадим Красносельський заявив про готовність до діалогу та компромісів з Молдовою у вирішенні економічних, гуманітарних і культурних питань, про це він заявив з представниками російської делегації.

"Ми прагнемо до діалогу з Молдовою. Цього ми чекаємо і від молдовської сторони", заявив Красносельський.

Лідер "ПМР" висловив готовність невизнаного Придністров'я до компромісів з офіційним Кишиневом у вирішенні питань економічного, культурного і гуманітарного характеру. За його словами, жителі Придністров'я і Молдови не повинні стати заручниками політичних рішень.

Раніше Придністров'я відмовилося від пропозиції про реінтеграцію в Молдову. Лідер невизнаної республіки заявив, що хоче продовжити курс на приєднання до Росії.