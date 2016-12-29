Лідер Палестини назвав умову досягнення миру з Ізраїлем

Аббас відреагував на промову Керрі про Близький Схід.

Аббас розповів, за якої умови можливий мир між Палестиною та Ізраїлем

Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що досягнення миру з Ізраїлем можливе, але за умови. За словами Аббаса, Палестина відновить переговори тільки у разі припинення Ізраїлем будівництвом єврейських поселень на палестинських територіях, включаючи Східний Єрусалим. Про це він заявив у відповідь на промову держсекретаря США Джона Керрі, який заявив, що перспектива врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту перебуває під загрозою.

Головний палестинський парламентер Саїб Арікат зачитав заяву про те, Аббас "підтвердив свою повну відданість справі справедливого миру в якості стратегічного вибору", повідомляє Reuters.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дорікнув державного секретаря США Джона Керрі у проголошенні "антиізраїльської" промови.

Раніше Муніципальний комітет з планування та будівництва Єрусалиму відклав голосування з питання зведення додаткових 500 будинків у східній частині міста через майбутню промову держсекретаря США Джона Керрі, присвячену ситуації на Близькому Сході.

Як повідомлялося ,Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Україна підтримала даний проект резолюції. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скасував запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана. Також, за даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносиниз представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.