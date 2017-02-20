Лідер Китаю лише говорить як реформатор - The Economist

Видання помітило суперечності між тим, що Си Цзиньпін говорить, і тим, що відбувається насправді.

Си Цзиньпін закликає до проведення реформ, але вони не проводяться в Китаї. Xinhua News Agency

Слова не багатьох світових лідерів сьогодні звучать так приємно для ліберальних вух, як ті, які промовляє Си Цзиньпін. Вони звучали особливо переконливо тоді, коли за кілька днів до інавгурації Дональда Трампав Давосі.

Там він сказав елітам, що звинувачення глобалізації у всіх проблемах "не відповідають дійсності" і що протекціонізм - це все одно, що "закритися в темній кімнаті". Ці банальності були озвучені не лише для того, щоб сподобатися іноземцям. В Китаї тон Си Цзиньпіна був дуже схожим.

Про це пише The Economist, додаючи, що цього місяця китайський лідер очолював зустріч, на якій закликав чиновників своєї країни не зволікати з економічними і соціальними реформати, а "взяти найващий тягар і пережувати найтвердіші кістки". Державні ЗМІ Китаю оголосили, що вимоги реформ з боку центрального уряду стали "ще чіткішими".

"Якби ж тільки в Китаї знайшлися докази того, що Си Цзиньпін має на увазі те, що каже і що бюрократи до цього серйозно ставляться. Останні новини вказують на абсолютно протилежне. Чиновники почали ще більш жорсто боротися з дисидентами. У них на прицілі опинилися не лише ті одиниці, які відкрито наважуються виступити проти Комуністичної партії, а й ліберали, які співпрацюють з системою з надією зробити Китай кращим місцем", - йдеться в статті.

Видання пише, що за останні кілька місяців "яструби" взяли під контроль один з популярних журналів, який такі реформісти любили. Популятрий інтернет-форум присвяений реформам, який належав великому аналітичному центру Unirule, був закритий у січні.

"Попередники Си Цзиньпіна мирилися з ними. А він, здається, намагається добитиси мовчання навіть від поміркованих", - пише видання.

Звісно, покласти всю відповідальність за страждання китайських лібералів на лідера КНР - дуже заманливо. Зрештою, його часто називають наймогутнішою людиною в країні з часів Дена Сяопіна. Але зважаючи на колосально важливу роль цієї особи для долі Китаю і світу, порівнювати дуже складно.

Видання пише, що з 2012 року, коли Си Цзиньпін прийшов до влади, йому бракувало послідовності. Інколи його риторика була більш реформістська, ніж у дена Сяопіна, а часом вона була забарвлена націоналізмом і попередженнями про "інфільтрацію" в Китаю "західного мислення і культури". Він закликав "обмежити" владу Компартії. Але його головний суддя нещодавно назвав "помилкою" незалежне судочинство.

Інколи Си Цзиньпін звучить як прихильник ринків, але при цьому він називає обтяжені боргами державні компанії, які викривляють ринок, "найбільш надійною підтримкою" партії.

Існує два можливих пояснення таким протиріччям. Перше - китайський лідер насправді не дуже зацікавлений у реформах. У такому разі його розмови про зміни служать лише для заспокрєння Заходу і тих китайців, які чекають змін. Інше можливе пояснення - Си Цзиньпін не такий впливовий, як здається. Він хоче реформ, прийнаймні економічних, але відчуває, що змушений йти на поступки "яструбам" у Компартії або ж він намагається почати реформи, але його стримує консервативна субординація.

Видання пише, що для Китаю було б краще, якби друге пояснення виявилося правдою. Цього року повинне відбутися перформатування влади, яке відбувається кожних 5 років. Си Цзиньпін може лишитися і зміцнити свої позиції, що дасть йому більше інструментів для проведення реформ, бажання проведення яких він декларує і які необхідні країні.

Раніше повідомлялося, що Китай не проти зайняти позицію світового лідера замість США. Про це заявив глава департаменту міжнародної економіки міністерства закордонних справ КНР Чжан Цзюнь.

Нагадаємо, що на цьогорічному форумі в Давості лідер Китаю запропонував змінити певні принципи глобалізації, щоб підсилити її ефект. Серед основних пунктів таких змін Сі Цзиньпин бачить більш тісну економічну інтеграцію країн та рівні принципи не залежно від розмірів і потужності країни.