Ле Пен запропонувала створити альтернативу Євросоюзу

Кандидат від "Національного фронту" заявила, що хоче розпаду ЄС.

Ле Пен пропонує замінити Євросоюз на "Євросоюз" sobitiy.ru

Кандидат у президенти Франціїзапропонувала створити альтернативну Європейському Союзу організацію.

"Я збираюся почати переговори з цілого ряду питань, в тому числі про питання нашої комерційної свободи, а також контролю кордонів і єдиної валюти", - сказала Ле Пен в ефірі Europe 1.

Вона також заявила, що хоче розпаду ЄС, але лише для того, щоб створити нову, аналогічну організацію, яку "можна було б назвати Європейським союзом".

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Головне про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне по першому туру французьких виборів".

Детальніше про французькі президентські вибори читайте у статті Надії Коваль "Локальний декаданс з глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".