Ле Пен визнала перемогу Макрона

Вона привітала свого опонента з перемогою.

Ле Пен привітала Макрона з перемогою

Кандидат від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен визнала перемогу на президентських виборах у Франції кандидата від центристів Емманюель Макрона , передає Bloomberg

Вона заявила, що подзвонила Макрону, щоб привітати його з перемогою.

"Французи обрали нового президента і вибрали сталість", — заявила Ле Пен своїм прихильникам.

Вона оголосила старт підготовки партії до майбутніх виборів у парламент. За її словами, "Національний фронт" має оновитися до парламентських виборів, які пройдуть в червні, і стати новою політичною силою.

Еммануель Макрон здобув перемогу в другому турі президентських виборів у Франції за даними екзит-полів.

За даними опитувань, за Макрона проголосували від 65,5 до 66,1% прийшли на дільниці французів.

За лідера "Національного фронту" Марін Ле Пен проголосували від 33,9 до 34,5% виборців.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, проходить другий тур виборів президента Франції, в якому змагаються незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа екс-голова "Національного фронту" Марін Ле Пен. Дільниці відкрилися з 8 ранку за місцевим часом.

У першому турі переміг Макрон з результатом 24%, тоді як у Ле Пен отримала 21,7% підтримки. Лідери від двох "класичних" партій Франсуа Фійон і Бенуа Амон підтримали Макрона, тоді як Меланшон утримався від публічної підтримки якогось кандидата.

Детальніше про кандидатів у президенти Франції читайте в матеріалі ZN.UA "Макрон проти Ле Пен: що важливо знати про кандидатів у президенти Франції".