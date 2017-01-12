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Ле Пен таємно зустрілася з Трампом - Bloomberg

12 січня в 19:36

Команди нового президента США і французького політика відмовляються коментувати несподівану зустріч.

Марин Ле Пен
Ле Пен бачили в Trump Tower.
sobitiy.ru
 Лідер французької радикальної партії "Національний Фронт" Марін Ле Пен несподівано з'явилася в Trump Tower під час її неоголошеного візиту в Нью-Йорк.

Про це повідомляє Bloomberg, нагадуючи, що виборів президента Франції лишилося менш ніж чотири місяці. Представники команди Ле Пен відмовився коментувати, що вона робила в США і в будівлі, в якій живе наступний американський президент.

Журналісти помітили Ле Пен, але вона нічого їм не сказала і лише відмахнулася. В команді Трампа запевняють, що у нього не було планів зустрічатися з Ле Пен. Його головний стратег Стів Баннон також не мав у порядку денному таких планів. Голова штабу Ле Пен повідомив лише, що французький політик приїхала в Нью-Йорк з приватним візитом і відмовився це коментувати.

Видання нагадує, що Ле Пен - не єдиний радикальний політик з Європи, з яким зустрівся Трамп. В грудні він також провів зустріч з британським євроскептиком і колишнім головою партії UKIP Найджелом Фараджем, який зіграв важливу роль у Brexit.

Як повідомлялося раніше, найбільш високі передвиборчі рейтинги у Франції мають кандидат від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен і член партії "Республіканці" Франсуа Фійон. Обидва кандидати висловлювалися на користь зближення Франції з Росією.
Детальніше про вибори у Франції читайте у статті Олексія Коваля "Американський сценарій" для виборів у Франції" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги США Трамп Франція
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