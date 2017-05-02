Ле Пен спіймали на плагіаті промов Фійона

Помічники кандидатки кажуть, що це натяк виборцям Фійона.
У пятидесятисекундному шматку однієї з промов, яку Ле Пен висловлювала першого травня, слово в слово повторюється виступ Фійона в середині квітня. У всій промові знайшли дуже багато запозичених дослівних фрагментів промови колишнього кандидата в президенти. Теми вкраденої промови варіюються від захоплення французькою мовою до критики "двох тоталітарних ідеологій: консюмеризму та ісламізму".інакше його чекає Frexit. За словами Макрона, Євросоюз є важливою складовою глобалізованої Франції, проте його необхідно реформувати.
Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.
Головне про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне по першому туру французьких виборів".
Детальніше про французькі президентські вибори читайте у статті Надії Коваль "Локальний декаданс з глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA