Ле Пен спіймали на плагіаті промов Фійона

Помічники кандидатки кажуть, що це натяк виборцям Фійона.

Ле Пен в прямому сенсі краде риторику Фійона MarineLePen / facebook

Кандидатка в президенти Франціїпіддалася різкій критиці в соціальних мережах і французьких ЗМІ за плагіат промови свого колишнього конкурента по першому туру виборів "республіканця" Француа Фійона. Помічники Ле Пен пояснюють, що таким чином вона хотіла зробити натяк електорату Фиойна, незважаючи на те, що сам кандидат закликав своїх виборців підтримати, Еммануеля Макрона, пише Reuters

У пятидесятисекундному шматку однієї з промов, яку Ле Пен висловлювала першого травня, слово в слово повторюється виступ Фійона в середині квітня. У всій промові знайшли дуже багато запозичених дослівних фрагментів промови колишнього кандидата в президенти. Теми вкраденої промови варіюються від захоплення французькою мовою до критики "двох тоталітарних ідеологій: консюмеризму та ісламізму".

Раніше кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон розповів, що Євросоюз потребує змін,. За словами Макрона, Євросоюз є важливою складовою глобалізованої Франції, проте його необхідно реформувати.

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Головне про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне по першому туру французьких виборів".

Детальніше про французькі президентські вибори читайте у статті Надії Коваль "Локальний декаданс з глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".