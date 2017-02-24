Ле-Пен проігнорувала виклик на допит в поліцію

Лідер ультраправих не хоче, щоб розслідування вплинуло на її кампанію.
Ле-Пен відмовилася прийти на допит у справі про незаконне витрачання грошей ЄС
sobitiy.ru
Лідер французької ультраправої партії "Національний фронт" Марі Ле-Пен
проігнорувала повістку на допит до поліції з приводу справи про незаконні виплати грошей ЄС своїм помічникам. Адвокат Ле-Пен заявив, що вона не хоче приходити на допит так як вважає, що це буде використано для дискредитації її кампанії, повідомляє Reuters
.
Ле-Пен заперечує всі звинувачення і називає діяльність поліції провокацією проти її партії.
Раніше повідомлялося, що французька поліція провела допити
охоронця і начальника персоналу Марін Ле-Пен з приводу нецільової витрати коштів ЄС. Помічників звинувачують в отриманні грошей за роботу асистентами депутата Європарламенту, хоча вони не виконували такої роботи.
За матеріалами:
DT.UA