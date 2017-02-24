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Ле-Пен проігнорувала виклик на допит в поліцію

24 лютого в 13:43

Лідер ультраправих не хоче, щоб розслідування вплинуло на її кампанію.

Марин Ле Пен
Ле-Пен відмовилася прийти на допит у справі про незаконне витрачання грошей ЄС
sobitiy.ru
Лідер французької ультраправої партії "Національний фронт" Марі Ле-Пен проігнорувала повістку на допит до поліції з приводу справи про незаконні виплати грошей ЄС своїм помічникам. Адвокат Ле-Пен заявив, що вона не хоче приходити на допит так як вважає, що це буде використано для дискредитації її кампанії, повідомляє Reuters.

Ле-Пен заперечує всі звинувачення і називає діяльність поліції провокацією проти її партії.

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Раніше повідомлялося, що французька поліція провела допити охоронця і начальника персоналу Марін Ле-Пен з приводу нецільової витрати коштів ЄС. Помічників звинувачують в отриманні грошей за роботу асистентами депутата Європарламенту, хоча вони не виконували такої роботи.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ле-Пен поліція допит
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