Ле-Пен проігнорувала виклик на допит в поліцію

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Лідер ультраправих не хоче, щоб розслідування вплинуло на її кампанію.

Ле-Пен відмовилася прийти на допит у справі про незаконне витрачання грошей ЄС sobitiy.ru

Лідер французької ультраправої партії "Національний фронт"проігнорувала повістку на допит до поліції з приводу справи про незаконні виплати грошей ЄС своїм помічникам. Адвокат Ле-Пен заявив, що вона не хоче приходити на допит так як вважає, що це буде використано для дискредитації її кампанії, повідомляє Reuters

Ле-Пен заперечує всі звинувачення і називає діяльність поліції провокацією проти її партії.

Раніше повідомлялося, щоохоронця і начальника персоналу Марін Ле-Пен з приводу нецільової витрати коштів ЄС. Помічників звинувачують в отриманні грошей за роботу асистентами депутата Європарламенту, хоча вони не виконували такої роботи.