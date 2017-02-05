Ле Пен пообіцяла вислати засуджених іноземців із Франції в разі перемоги на виборах

Лідер французьких правих популістів пообіцяла врятувати країну від ісламського фундаменталізму та глобалізації.

Ле Пен пообіцяла не дати "поставити Францію на коліна"

Кандидат у президенти Франції, лідер право-популістської партії "Національний фронт"пообіцяла вислати з країни всіх засуджених іноземців в разі перемоги на виборах, передає Deutsche Welle

Під час виступу на партійному з'їзді в неділю, 5 лютого, Ле Пен пообіцяла депортувати з Франції не лише злочинців, але й мігрантів, які вчинили адміністративні правопорушення, а також захистити країну від ісламського фундаменталізму та глобалізації.

"Ці дві ідеології хочуть поставити Францію на коліна. Що стоїть на кону на цих виборах ... це, може Франція залишатися вільною нацією. Поділ сильніше не між лівими і правими, а між патріотами і глобалистами", – заявила Ле Пен.

Раніше Марін Ле Пен, чию виборчу кампанію фінансує російський банк, назвала Революцію Гідності в Україні "державним переворотом", а також заявила, що в разі перемоги на виборах вона виступити за скасування санкцій проти РФ і визнання анексії Криму.

Детальніше про вибори у Франції читайте у статті Олексія Коваля "Американський сценарій для виборів у Франції" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".