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Ле Пен об'єдналася з ще одним екс-кандидатом у президенти Франції

1 травня в 14:41

Ультраправа кандидат об'єднається з Дюпоном-Эньяном для того, щоб залишити "в'язницю ЄС".

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Ле Пен знаходить нових союзників у боротьбі з Макроном
MarineLePen / facebook
Ультраправа кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен об'єднає свої сили з ще одним колишнім кандидатом у президенти і лідером невеликої націоналістичної партії Ніколя Дюпон-Эньяном, повідомляє Reuters.

У першому турі за Дюпона-Эньяна проголосували 4,7% виборців, а його риторика була співзвучна з риторикою Ле Пен. Кандидат зазначив, що Еммануель Макрон є недосвідченою версією Франсуа Олланда, а його обрання буде означати "закриття Франції у в'язниці ЄС".

Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

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Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Головне про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне по першому туру французьких виборів".

Детальніше про французькі президентські вибори читайте у статті Надії Коваль "Локальний декаданс з глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибори президент Франція кандидат
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