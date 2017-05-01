Ле Пен об'єдналася з ще одним екс-кандидатом у президенти Франції

Ультраправа кандидат об'єднається з Дюпоном-Эньяном для того, щоб залишити "в'язницю ЄС".

Ле Пен знаходить нових союзників у боротьбі з Макроном MarineLePen / facebook

Ультраправа кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен об'єднає свої сили з ще одним колишнім кандидатом у президенти і лідером невеликої націоналістичної партії Ніколя Дюпон-Эньяном, повідомляє Reuters

У першому турі за Дюпона-Эньяна проголосували 4,7% виборців, а його риторика була співзвучна з риторикою Ле Пен. Кандидат зазначив, що Еммануель Макрон є недосвідченою версією Франсуа Олланда, а його обрання буде означати "закриття Франції у в'язниці ЄС".

Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Кандидат від "Республіканців"

у другому турі.

Головне про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне по першому туру французьких виборів".

Детальніше про французькі президентські вибори читайте у статті Надії Коваль "Локальний декаданс з глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".