Ле Пен об'єдналася з ще одним екс-кандидатом у президенти Франції

Ультраправа кандидат об'єднається з Дюпоном-Эньяном для того, щоб залишити "в'язницю ЄС".
У першому турі за Дюпона-Эньяна проголосували 4,7% виборців, а його риторика була співзвучна з риторикою Ле Пен. Кандидат зазначив, що Еммануель Макрон є недосвідченою версією Франсуа Олланда, а його обрання буде означати "закриття Франції у в'язниці ЄС".
Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.
Головне про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне по першому туру французьких виборів".
Детальніше про французькі президентські вибори читайте у статті Надії Коваль "Локальний декаданс з глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA