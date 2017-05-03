Топ Новини
<
>

Ле Пен хоче поміняти виборчу систему в разі перемоги на виборах

3 травня в 16:11

Референдум про зміну виборчої системи може відбутися вже цього літа.

Марин Ле Пен
Ле Пен хоче поміняти виборчу систему, яка не давала її силі набрати достатньо місць у парламенті
sobitiy.ru
Представники штабу Марін Ле Пен говорять про можливі зміни у виборчій системі країни, у випадку перемоги ультраправої кандидатки на президентських виборах. Якщо Ле Пен стане президентом, проте не зможе заручитися підтримкою новообраного парламенту, то вона оголосить референдум про зміну виборчої системи і розпустить парламент, пише Reuters.

У Франції діє двотурова мажоритарна виборча система, яка протягом останніх років не дає "Національному Фронту" Ле Пен конвертувати свою підтримку на місця в парламенті.

Читайте також: Ле Пен спіймали на плагіаті промов Фійона
Раніше кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон розповів, що Євросоюз потребує змін, інакше його чекає Frexit. За словами Макрона, Євросоюз є важливою складовою глобалізованої Франції, проте його необхідно реформувати.

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Головне про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне по першому туру французьких виборів".

Детальніше про французькі президентські вибори читайте у статті Надії Коваль "Локальний декаданс з глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги вибори президент Франція парламент
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.56
EUR 29.03
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...