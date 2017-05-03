Ле Пен хоче поміняти виборчу систему в разі перемоги на виборах

Референдум про зміну виборчої системи може відбутися вже цього літа.
У Франції діє двотурова мажоритарна виборча система, яка протягом останніх років не дає "Національному Фронту" Ле Пен конвертувати свою підтримку на місця в парламенті.
Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.
Головне про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне по першому туру французьких виборів".
Детальніше про французькі президентські вибори читайте у статті Надії Коваль "Локальний декаданс з глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA