Лавров запропонував вислати з Росії 35 американських дипломатів

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МЗС РФ вирішив відповісти на американські санкції.

Лавров заявив про те, що не може залишити "витівки США" без відповіді МЗС Росії

Міністерство закордонних справ Росії запропонувало президенту РФ Володимиру Путіну у відповідь на американські санкції у зв'язку з кібератаками вислати 35 американських дипломатів.

"Ми, звичайно ж, не можемо залишити подібні витівки без відповіді, взаємність - це закон дипломатії в міжнародних відносин, тому російський МЗС спільно з нашими колегами з інших відомств вніс пропозиції на розгляд президента РФ про те, щоб оголосити персонами нон-грата 31 співробітника посольства США у Москві і чотирьох дипломатів з Генерального консульства США в Санкт-Петербурзі", - заявив глава МЗС Сергій Лавров.

Крім цього, МЗС пропонує заборонити американським дипломатам користуватися посольської дачею в Срібному бору і складом на вулиці Дорожня у Москві.

Раніше в четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Під санкції потрапили начальник ГРУ Ігор Коробов і його заступники Володимир Алексєєв, СергійГізунов та Ігор Костюков, а також два росіянина (очевидно, хакери) - Олексій Белан (нікнейми Abyrvaig,Abyrvalg, Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) і Євгеній Богачов(нікнейми Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів, давши зрозуміти, що співробітники посольства і консульств РФ займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.