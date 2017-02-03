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Лавров заговорив про кінець мирних переговорів щодо Донбасу через бої в Авдіївці - Reuters

3 лютого в 19:16

Про це він сказав під час телефонної розмови з головою МЗС Франції.

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Лавров і Еро поговорили про Донбас і Авдіївку.
Twitter/Дмитрий Смирнов
 За словами російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, спалах нової хвилі насилля в Авдіївці може звести до нуля два роки зусиль примирити сторони у війні на Сході України. Про це повідомляє Reuters.

У свою чергу, голова МЗС Франції Жан-Марк Еро сказав Лаврову, що Москва повинна зробити все, щоб зупинити ескалацію в Донбасі. Також, як повідомляє видання, вони обговорили війну с Сирії.

Нагадаємо, в неділю, 29 січня, бойовики російсько-терористичних формувань здійснили спробу штурму позицій Збройних сил України в районі Авдіївки Донецької області. Українські бійці дали відсіч окупантам, змусивши їх відступити.

Після зіткнення терористи відновили мінометні обстріли Авдіївки, Опитного та Кам'янки на Донецькому напрямку. Піски окупанти обстрілювали з танка.

У прес-службі 72 ОАМБР ВСУ повідомили, що в ході бойових дій під Авдіївкою 29 січня загинули четверо українських військових, а також назвали їх імена.

В подальшому, в ході бойових дій в районі Авдіївки вранці 30 січня загинуло ще двоє та дістали поранення п'ятеро українських військовослужбовців.

За матеріалами: DT.UA
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Теги війна Авдіївка Донбас Україна
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