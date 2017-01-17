Лавров розповів про накладні брови і перуки американських дипломатів

Глава російської дипломатії стверджує, що співробітники американського посольства переодягалися в туалеті в жінок.

Співробітники ФСБ стежили за американськими дипломатами в Москві. Зафіксували переодягання в туалеті МЗС Росії

Російські спецслужби за останні роки виявили кілька випадків розвідувальної діяльності співробітників посольства США в Москві, повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Був відомий епізод, коли переодягнений американський дипломат у перуці з накладними бровами проникав в будівлю посольства США, відмовившись пред'явити своє посвідчення співробітнику безпеки, вдарив цього співробітника", - розповів міністр на прес-конференції за підсумками 2016 року.

Лавров стверджує, що йому відомі випадки, коли американські дипломати-мужчини перевдягалися в жінок, а потім у громадському туалеті "повертали собі первісний вигляд". "Все це фіксувалося", - сказав Лавров.

29 грудня 2016 року президент США Барак Обама ввів санкції проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів, давши зрозуміти, що співробітники посольства і консульств РФ займалися шпигунством.

Відразу після висилки російських дипломатів-шпигунів глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про намір вислати стільки ж співробітників посольства США в Москві. Однак у той же день російський президент Володимир Путін вирішив не висилати американських дипломатів.