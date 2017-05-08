Латвія виявила три військові кораблі РФ поблизу своїх територіальних вод

В декількох кілометрах від латвійських територіальних вод були ідентифіковані російські корвети.

Біля територіальних вод Латвії діє російський флот ИА Report

Латвійські збройні сили повідомили про активність кораблів ВМФ РФ у своїй ексклюзивній економічній зоні.

Згідно з повідомленням латвійських ВС у Twitter, 7 травня в декількох кілометрах від латвійських територіальних вод були ідентифіковані російські корвети "Злива 551", "Серпухов 603" та "Морщанск 824".

2. NANUCHKA klases korveti LIVEN 551, BUYAN-M klases korveti SERPUKHOV 603 un TARANTUL klases korveti MORSHANSK 824. — NBS (@Latvijas_armija) 7 травня 2017 р.

Активність флоту та авіації РФ дуже сильно підвищилася у зв'язку з погіршенням відносин між Росією і Західною коаліцією на тлі зростання конфлікту в Україні. За минулі роки про наближення до свого повітряного простору російських літаків неодноразово заявляли уряди балтійських країн, Данії та Великобританії. Також значно зросла активність ВМФ РФ в Балтійському морі.

В той час, як країни-члени НАТО розглядають дані циденти як тривожні сигнали про готовність до застосування сили, в РФ польоти своїх бомбардувальників називають "рутинним патрулюванням".