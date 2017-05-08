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Латвія виявила три військові кораблі РФ поблизу своїх територіальних вод

8 травня в 09:07

В декількох кілометрах від латвійських територіальних вод були ідентифіковані російські корвети.

корабли рф батлийское море
Біля територіальних вод Латвії діє російський флот
ИА Report
Латвійські збройні сили повідомили про активність кораблів ВМФ РФ у своїй ексклюзивній економічній зоні.

Згідно з повідомленням латвійських ВС у Twitter, 7 травня в декількох кілометрах від латвійських територіальних вод були ідентифіковані російські корвети "Злива 551", "Серпухов 603" та "Морщанск 824".

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Активність флоту та авіації РФ дуже сильно підвищилася у зв'язку з погіршенням відносин між Росією і Західною коаліцією на тлі зростання конфлікту в Україні. За минулі роки про наближення до свого повітряного простору російських літаків неодноразово заявляли уряди балтійських країн, Данії та Великобританії. Також значно зросла активність ВМФ РФ в Балтійському морі.

В той час, як країни-члени НАТО розглядають дані циденти як тривожні сигнали про готовність до застосування сили, в РФ польоти своїх бомбардувальників називають "рутинним патрулюванням".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Латвія Росія ВМФ
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