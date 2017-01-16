Кремль звинуватив Білий Дім у нав'язуванні "нової гонки озброєнь"

МЗС РФ стурбований розгортанням американських військ у Польщі.

Росія звинуватила США в розпалюванні холодної війни

МЗС Росії звинуватив США в нав'язуванні конфронтаційної моделі відносин часів "холодної війни", повідомляється в коментарі офіційного представника міністерства Марії Захарової щодо передислокації американських військ у Європі.

"Фактично у Вашингтоні ініціюють нову гонку озброєнь, намагаються нав'язати нам конфронтаційну модель відносин, схожу з тією, яка була в часи "холодної війни", – сказала Захарова.

За словами представника МЗС РФ, розгортання Вашингтоном озброєння в Європі несе "потужний руйнівний потенціал для всієї архітектури європейської безпеки".

Як повідомлялося, США розмістять у Польщі більше 400 одиниць гусеничного і понад 900 пересувної військової техніки.