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Кремль звинуватив Білий Дім у нав'язуванні "нової гонки озброєнь"

16 січня в 22:09

МЗС РФ стурбований розгортанням американських військ у Польщі.

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Росія звинуватила США в розпалюванні холодної війни
МЗС Росії звинуватив США в нав'язуванні конфронтаційної моделі відносин часів "холодної війни", повідомляється в коментарі офіційного представника міністерства Марії Захарової щодо передислокації американських військ у Європі.

"Фактично у Вашингтоні ініціюють нову гонку озброєнь, намагаються нав'язати нам конфронтаційну модель відносин, схожу з тією, яка була в часи "холодної війни", – сказала Захарова.

За словами представника МЗС РФ, розгортання Вашингтоном озброєння в Європі несе "потужний руйнівний потенціал для всієї архітектури європейської безпеки".

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Як повідомлялося, США розмістять у Польщі більше 400 одиниць гусеничного і понад 900 пересувної військової техніки.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Європа МЗС час відносини Холодна війна Вашингтон США війна американець Білий війська Польща озброєння
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