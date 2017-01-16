Кремль звинуватив Білий Дім у нав'язуванні "нової гонки озброєнь"

МЗС РФ стурбований розгортанням американських військ у Польщі.
"Фактично у Вашингтоні ініціюють нову гонку озброєнь, намагаються нав'язати нам конфронтаційну модель відносин, схожу з тією, яка була в часи "холодної війни", – сказала Захарова.
За словами представника МЗС РФ, розгортання Вашингтоном озброєння в Європі несе "потужний руйнівний потенціал для всієї архітектури європейської безпеки".
Як повідомлялося, США розмістять у Польщі більше 400 одиниць гусеничного і понад 900 пересувної військової техніки.DT.UA