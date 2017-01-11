Кремль назвав доповідь про компромат на Трампа "абсолютною вигадкою"

Пєсков поспішив запевнити, що Кремль не займається збором компромату ні на кого.
на обраного президента США Дональда Трампа "абсолютною вигадкою".
"У Кремля немає компромату на Трампа, інформація не відповідає дійсності і є нічим іншим, як абсолютною вигадкою", - заявив він
Пєсков також зазначив, що Кремль не займається збором компромату ні на кого, в тому числі на кандидата від Демократичної партії Гіларі Клінтон.
"Це очевидна спроба нашкодити нашим двостороннім відносинам", - додав він.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про наявність у керівництва Росії компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Пізніше видання BuzzFeed відповідне опублікувало досьє, складене колишнім агентом британської розвідки МІ-6.
Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".
Интерфакс , Медуза ,