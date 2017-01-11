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Кремль назвав доповідь про компромат на Трампа "абсолютною вигадкою"

11 січня в 11:22

Пєсков поспішив запевнити, що Кремль не займається збором компромату ні на кого.

Дмитрий Песков
Пєсков назвав компромат на Трампа вигадкою
Коммерсантъ
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав інформацію про наявність у Кремля компрмата на обраного президента США Дональда Трампа "абсолютною вигадкою".

"У Кремля немає компромату на Трампа, інформація не відповідає дійсності і є нічим іншим, як абсолютною вигадкою", - заявив він

Пєсков також зазначив, що Кремль не займається збором компромату ні на кого, в тому числі на кандидата від Демократичної партії Гіларі Клінтон.

"Це очевидна спроба нашкодити нашим двостороннім відносинам", - додав він.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про наявність у керівництва Росії компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Пізніше видання BuzzFeed відповідне опублікувало досьє, складене колишнім агентом британської розвідки МІ-6.

Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".

 

За матеріалами: Интерфакс , Медуза ,
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Теги Кремль президент Пєсков США
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