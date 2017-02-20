Кремль назвав "абсурдом" звинувачення у причетності до спроби перевороту в Чорногорії - The Guardian

У Москві кажуть, що "не втручаються" у внутрішні справи інших країн.

У Кремлі кажуть, що нібито "не втручаються" у справи інших країн. Flickr/Bradjward

Росія заперечує, що її владні структури якось причетні до невдалоїминулого року.

Про це пише The Guardian, нагадуючи, що вчора прокурор Чорногорії оголосив, що урядові структури зіграли роль у спробі путчу, мета якого було недозволити балканській країні приєднатися до НАТО. Тоді чорногорська поліція арештувала групу сербів і двох росіян, яких запідозрили у спробі захопити будівлю парламенту і вбити прим'єр-міністра Міло Джукановича.

"Раніше у нас були докази, що російські націоналістичні структури стояли за переворотом, але тепер у нас є і такі, які вказують на причетність російських державних структур на певтому рівні", - сказав спеціальний прокурор Мілівоє Катніч.

Він додав, що тепер Росія повинна розслідувати, які саме її органи були причетні і відкрити кримінальні провадження.

Але сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відкинув ці звинувачення.

"Це абсурдні звинувачення. Ми не втручається у внутрішні справи інших країн включно з Чорногорією", - сказав він.

За словами Катніча, ключовий свідок сербський націоналіст Александар Сіндєліч їздив у Москву на запрошення Едуарда Сісмакова, члена "російської військової структури". Однак, що саме це за структура слідству поки не відомо. В Москві Сісмаков запропонував сербу "працювати над зупинкою вступу Чорногорії в НАТО".

Вчора видання The Telegraph повідомляло, що Британія і США мають докази причетності Росії до спроби перевороту в Чорногорії. Представники міністерства закордонних справ Великобританії офіційно заявили, що за організацією антиурядової змови стоять громадяни Росії. Однак не підтвердили, що організатори як-небудь пов'язані з Кремлем.

Раніше повідомлялося, що влада Чорногорії оголосила в міжнародний розшук по лінії Інтерполу росіян Едуарда Широкова і Володимира Попова, підозрюваних у спробі організації збройного перевороту в країні.