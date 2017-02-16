Кремль наказав державним ЗМІ говорити менше хорошого про Трампа - Bloomberg

Одне з джерел агентства повідомило, що у Путіна пояснили розпорядження "падаючим інтересом аудиторії до зміни влади в США".

У Путіна наказали державним росЗМІ говорити менше хорошого про Трампа

Адміністрація президента Росії зажадала від державних ЗМІ випускати поменше "підлабузнцьків" матеріалів про президента США

Джерела відзначають, що в російському керівництві ростуть побоювання, що політика Трампа щодо РФ буде не такою дружньою, як раніше передбачалося, пише Bloomberg.

Одне з джерел агентства повідомило, що у Путіна пояснили розпорядження "падаючим інтересом аудиторії до зміни влади в США".

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про те, що Володимир Путін і Дональд Трамп зустрінуться під час саміту "двадцятки" в Німеччині. Пєсков зазначив, що між лідерами країн може відбутися і більш рання зустріч, однак її дата поки не відома