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Кремль наказав державним ЗМІ говорити менше хорошого про Трампа - Bloomberg

16 лютого в 17:56

Одне з джерел агентства повідомило, що у Путіна пояснили розпорядження "падаючим інтересом аудиторії до зміни влади в США".

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У Путіна наказали державним росЗМІ говорити менше хорошого про Трампа
Адміністрація президента Росії зажадала від державних ЗМІ випускати поменше "підлабузнцьків" матеріалів про президента США Дональда Трампа.

Джерела відзначають, що в російському керівництві ростуть побоювання, що політика Трампа щодо РФ буде не такою дружньою, як раніше передбачалося, пише Bloomberg.

Одне з джерел агентства повідомило, що у Путіна пояснили розпорядження "падаючим інтересом аудиторії до зміни влади в США".

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Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про те, що Володимир Путін і Дональд Трамп зустрінуться під час саміту "двадцятки" в Німеччині. Пєсков зазначив, що між лідерами країн може відбутися і більш рання зустріч, однак її дата поки не відома

За матеріалами: Bloomberg
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Теги Трамп Росія Путін США ЗМІ
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